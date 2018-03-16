挑戰造化的中國第一坡

2018年03月16日 12:19 中時電子報 瀋陽市旅遊委員會

所謂“大千世界，無奇不有”，在瀋陽市東部山區就有這樣一個坡，各種車輛到此，下坡不開（蹬）不走，上坡不開（蹬）卻自動向坡上滑行，這就是“瀋陽怪坡”，是一條長80余米，寬約25米，呈西高東低走勢的斜坡。瀋陽怪坡位於瀋陽市新城子區境內的帽山西麓，面對曠野，背依群山，發現於1990年4月。

當時，沈北新區第一交警大隊第二分隊的兩名交警到此熟悉路段，當兩個人駕駛著北京牌吉普車行駛到怪坡底部時，無意間發現車內加油表失靈，於是將車停下，摘擋熄火後不久，奇跡發生了，車子竟在無人駕駛的情況下，神不知鬼不覺地由東向西沿坡滑行而上，十分驚愕的他們壯著膽子又試了幾次，仍然如此，百思不得其解，帶著迷惘就這樣惶然而去了。 消息不脛而走，好奇者蜂擁而至，國產、進口、大型、小型、載重、輕便，各種汽車紛紛來怪坡一試，無不證實怪坡之奇妙，更有趣的是騎上自行車上坡只要扶住車把，不用蹬車就飛快地向坡上滑行，而下坡卻要用力蹬，不蹬不走，真是奇哉，妙哉，眾人交口稱“怪”，“怪坡”之名從此傳開，已經越出國境，蜚聲中外，堪稱“華夏一絕”！

我國當代著名詩人賀敬之參觀後留下這樣的詩句：“自然探秘，人生解惑，一題多思，瀋陽怪坡。”香港著名作家金庸頗有感想，他寫道：“天下奇事怪像甚多，智力有時而窮，固不能概以非科學視之。”世界著名物理學家、諾貝爾獎獲得者、美籍華人李政道曾親臨怪坡體驗後，風趣地說：“怪坡不是魔術，弄清原因，我又可獲得一次諾貝爾獎。”

怪坡面世，神秘加身。專家、名人、學者紛至遝來，探秘揭謎，有的說是磁場作用，有的說是重力位移，還有的說是視覺差，但各種說法相互矛盾，不能自圓其說。總之，對怪坡形成的原因，眾說紛紜。智者見智，仁者見仁。

怪坡形成的原因概括起來比較集中的說法有三個：一、磁場作用。有人認為在怪坡西側有一磁場或引力場，足以吸引各種車輛或行人輕鬆西行，但至今未能探測到磁場發生地及強度。物理學家李政道博士曾帶著大小兩個球體——籃球和鐵球親臨怪坡測試，結果兩個球體都是向坡上滾動，所以磁場這種說法被否定。 二、重力位移。我們都知道地球上的物體都受地心引力作用，物體沿坡下滑，也是由該物體受地球體引力所起的。怪坡上的物體不再向坡下滑而是向坡上移的現象就已經脫離了經典力學的一般情況，由於某種原因重力場上的某個或某幾個點分佈異常是完全可能的。但產生這種現象它的範圍不可能只限制在這條長80余米，寬約25米的坡上，可是怪坡附近，卻再也找不到這種現象了。 三、視覺差。由於怪坡特殊的地形、地貌，造成了視覺上的誤差。但是在坡上無論是用水平儀測量坡度還是測海拔高度，坡度和落差都有，坡度約為1.87度，而兩側的海拔高度落差為1.2米。這足以證明不是視覺差。各種說法相互排斥，都不能給怪坡以準確的科學定論。

發現怪坡後，又有新謎面世，真可謂“一坡奇特百景生輝，山獻風光水奉姿色。”在怪坡東南約百米的山坡上，有方圓二百米的地方只要用腳使勁一跺，下面就會發出“空空”的響聲，其聲深厚，被人稱為“響山”。 順著響山坡行至山頂，倘若用木槌砸地，便可聽到“嗡嗡”的響聲，其聲圓潤，悠悠不止，故被稱為“嗡頂”。怪坡、響山、嗡頂被稱為“三謎”。

余秋雨曾在《文化苦旅》中寫道：“我們對這個世界，知道得還實在太少。無數的未知包圍著我們，才使人生保留進發的樂趣。當哪一天，世界上的一切都能明確解釋了，這個世界也就變得十分無聊。人生，就會成為一種簡單的軌跡，一種沉悶的重複。”怪坡、響山、嗡頂正是自然對我們充滿如此深意的饋贈。

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(中時電子報)