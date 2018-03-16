花監街頭藝人鑑定 受刑人：學畫讓家人重新接受我

2018年03月16日 12:31 中時 張祈

35歲的阿揚在獄中自學揚琴，意外得知離世的父親年輕時曾是揚琴得獎好手。（張祈攝）

20歲年少輕狂，阿黎（化名）接觸毒品、擄人勒索進監服刑，期間經歷假釋再犯，刑期加重，連最親近的家人都放棄他，今年36歲的阿黎，在獄中學習作畫，一筆一畫重建自己，有望在今年聲請假釋，他說，學畫讓家人重新接受我，出去後要在家鄉開個藝術工作室，展開新的人生。

花蓮縣文化局與花蓮監獄合作辦理「街頭藝人許可審查」，連續2年為收容人開設證照檢定舞台，共有16組收容人參與動態舞蹈、音樂演出及靜態的書法、蔬果雕刻、烙燒等才藝。

阿黎服刑15年6個月，服刑期間接觸繪畫，從素描基本功開始學起，進階到工筆素描、簡筆素描及噴漆畫、油畫等，在素描的基礎下他再進階烙畫，每一次下筆都小心翼翼，他說，作畫讓他沈澱心靈，專心在每一次下筆。

「不會再犯了！」阿黎堅定的說，因為作畫讓爸媽重新接納他，現在家中擺滿了他的作品，今年順利出去後，要回到苗栗家鄉開一間藝術工作室，要重新開始新的人生。

35歲的阿揚（化名）是這次唯一以「揚琴」報名的受刑人，5年前來到花監，看到塵封在國樂社的揚琴，抱著好奇的心嘗試，他說，由於揚琴太冷門，連指導老師都找不到，就買教材自學，連繁體版的書籍都沒有，一邊學簡體字，一邊學樂理，意外開啟他與揚琴特別的緣分。

家人得知他開始學揚琴，才告訴他，父親年輕時曾是揚琴好手，特別在他的名字中取了「揚」，因他出生沒多久，父親就離世，這也成了家中不太提起的往事，阿揚堅信自己有著揚琴基因，也說，父親留下了最榮耀的象徵在他身上，他不可以漏氣，未來也想以此維生。

花監典獄長葛煌明說，藝術治療是今年來矯正機關著重的教化活動之一，藉以撫慰情緒，透過街頭藝人證照審查，讓受容人不浪類在獄中的時間，為自己出監拚出好的出路。

(中時)