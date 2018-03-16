廣播電視內容產業發展旗艦計畫淪口號 監院糾正文化部

友善列印
中時

監察院調查發現，文化部自99年開始推動辦理的「廣播電視內容產業發展旗艦計畫」，不僅未能核實編列相關預算並確實執行，且旗艦計畫預計達成的建構友善影視產業環境、彌補人才斷層、對內帶動閱聽眾回流、對外打造影視臺流，並以國家隊及整合行銷概念，將我國電視作品行銷國際，以達在地文化國際化等目標，儼然淪為口號，國內電視內容產業競爭環境日益惡化，文化部責無旁貸，因此昨提案糾正文化部。

糾正案文指出，「廣播電視內容產業發展旗艦計畫」第1期（99至103年）規劃總經費50.24億元，文化部歷年預算案，累計編列該計畫預算數僅17.68億元，較規劃總經費減少32.56億元，約64.81％；且整體計畫執行率未達80％。第2期（104至108年）規劃總經費25.50億元，其中104至106年度規劃經費13.10億元，但文化部預算案，累計編列預算數只有9.46億元，較規劃經費減少3.64億元，約27.79％；且104年及105年執行率分別為78.23％及78.26％，計畫執行率也都未達80％。

提案監委王美玉、李月德表示，我國電視產業總產值，從99年至104年成長趨緩，但105年與104年相較，卻下滑2.96％；99年至105年有關電視產業外銷金額，占總產值比率均未及2％，尤其105年更下滑至1％以下，嚴重落後計畫目標，在數位匯流之發展趨勢下，幾乎失去競爭力。另外，我國進口中國大陸及日本電視劇日益遞增，顯示文化入超現象日益嚴重；而政府雖推動新南向政策，但汶萊等10國並無銷售量值，亟待改善。

(中時)

扁為子站台違法？陳致中：難道邱… 因應大陸對台31項 政院推「八大…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。