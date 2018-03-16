廣播電視內容產業發展旗艦計畫淪口號 監院糾正文化部

2018年03月16日 13:11 中時 鄭舲

監察院調查發現，文化部自99年開始推動辦理的「廣播電視內容產業發展旗艦計畫」，不僅未能核實編列相關預算並確實執行，且旗艦計畫預計達成的建構友善影視產業環境、彌補人才斷層、對內帶動閱聽眾回流、對外打造影視臺流，並以國家隊及整合行銷概念，將我國電視作品行銷國際，以達在地文化國際化等目標，儼然淪為口號，國內電視內容產業競爭環境日益惡化，文化部責無旁貸，因此昨提案糾正文化部。

糾正案文指出，「廣播電視內容產業發展旗艦計畫」第1期（99至103年）規劃總經費50.24億元，文化部歷年預算案，累計編列該計畫預算數僅17.68億元，較規劃總經費減少32.56億元，約64.81％；且整體計畫執行率未達80％。第2期（104至108年）規劃總經費25.50億元，其中104至106年度規劃經費13.10億元，但文化部預算案，累計編列預算數只有9.46億元，較規劃經費減少3.64億元，約27.79％；且104年及105年執行率分別為78.23％及78.26％，計畫執行率也都未達80％。

提案監委王美玉、李月德表示，我國電視產業總產值，從99年至104年成長趨緩，但105年與104年相較，卻下滑2.96％；99年至105年有關電視產業外銷金額，占總產值比率均未及2％，尤其105年更下滑至1％以下，嚴重落後計畫目標，在數位匯流之發展趨勢下，幾乎失去競爭力。另外，我國進口中國大陸及日本電視劇日益遞增，顯示文化入超現象日益嚴重；而政府雖推動新南向政策，但汶萊等10國並無銷售量值，亟待改善。

(中時)