「墒水餡」燒麥！左寶貴偏愛的「清真」口味

2018年03月16日 12:23 中時電子報 瀋陽市旅遊委員會

光緒二十三年(1897)，甲午戰爭朝鮮平壤之役過後的第三年。是歲秋，陰曆九月十五。平壤，夜，暴雨如注。

送水老漢林善華核著責衣，拉著水車，沿大道向城北七星門走。雨水冰冷，順著袁衣流成了溜，老漢步履維艱。剛進城[ ].解遠處有馬嘶，老漢抬頭但見一位將軍騎乘白馬，被甲持刃，疾馳而來。被秋雨凍得直打寒戰的林老漢慌忙想躲，奈何雙足好像生了相似的動彈不得。

白馬如電，將軍弘毅，轉眼間已從身邊飛馳而過。在穿過七星門的刹那，將軍回首一顧，老漢頓時驚恐，“莫不是甲午守城左將軍?他，顯聖了!”這是在朝鮮民間廣為流傳的一段傳奇。左將軍就是我們都熟悉的英雄左寶貴，甲午之戰死守平壤，為國捐軀。那麼，左寶貴與我

們接下來要說的馬家燒麥有何關聯呢? 且聽下文慢慢道來。左寶貴是回族，戎馬一生戰功赫赫，光緒年間官至提督，領兵駐守奉天近十載。今天的瀋陽城郊仍可見到其留下的軍事工程遺跡。軍人四海為家，卻也少不了那份鄉愁。一日，左寶貴微服巡訪四平街(即現在的中街)，沿街的西北角有一戶商販，推著“吱嘎吱嘎”的獨輪車穿梭於市井，伴著蒸籠上嫋嫋的熱氣兒，現包現賣燒麥。未見其形先聞其香，左寶貴隨即招喚小販買了一屜，燒麥入口，左寶貴心中暗自叫好! 與小販攀談得知，其人姓馬，亦是回族。後來，左寶貴又到其店中多次品嘗，讚不絕口，提筆寫下“馬家燒麥”牌匾，此後沒多久，四平街上不見了推獨輪車賣燒麥的馬老漢，一家嶄新的門面闊氣的回族燒麥飯館隨即開張了，馬老漢徹底成了馬老闆，“馬家燒麥”也成了奉天城中有名氣的小吃。

昔日馬家燒麥的圖繪。（瀋陽市旅遊委員會提供）

“馬家燒麥”在瀋陽的歷史，其實比“左寶貴題匾”更久遠。早在清嘉慶元年，馬家先人就在當時的盛京城裡賣燒賣，製作手藝世代相傳。到了清道光八年，馬春之子馬廣元子承父業、

遂在小西城門外的欄馬牆蓋了兩間20多平米見方的板房，瀋陽第一家馬麥館正式開張。

經過漫長的光陰歷練，1961年馬家燒麥輾轉落戶於小北裡，這就是現在的馬家燒麥館。如今，馬家燒麥巳經傳到第五代，由馬繼廷擔任技術指導，馬繼廷的大弟子田雨森任大師傅。

經過200多年的傳承，馬家燒麥手工精製的技藝依舊不變，食材只選牛仔蓋，三叉和上腦

剔除筋頭巴腦，剁碎成泥。蒸熟後，其餡不似普通肉聚作一團，而是鬆散多汁，極富彈性，這便是“墒水餡”的特色，墒水餡的製作採用直徑1.3米、高700釐米的大泥缸，餡料放置其中要用一個多小時的時間調和，全靠手臂順時針攪拌。攪拌力度的大小和時間長短，決定了墒水餡料的味道。在攪拌過程中，還要不時兌入調湯飽和，使其濃淡相宜，緊實有彈性，當然這其中的“火候兒”和“秘訣”是馬家傳人祖祖輩輩積攢下來的經驗，代代相傳。

馬家燒麥皮薄如蟬翼，晶瑩透明，提起垂垂如細囊，置於盤中團團好似含苞欲放，形美味鮮。這皮囊的製作要選用上好的麵粉，經三道工序互相配合，“燙麵、涼麵、揉面”缺一不可。開水燙制麵粉為勁道爽滑的口感作功底，15分鐘的涼制，不得有一點偏差；揉面的手法與力道決定了面皮的口感，先揉成團，再從兩邊往中間折壓，最後一起在中間揉和，其中用大米麵作為補面，保證面料的緊實彈性，這些都是保證皮囊口感的獨到秘訣。

擀面皮的手法也有講究，必須用特製的專用走錘將和好的麵粉擀成荷葉狀的薄皮，這種薄面皮因形似菊花，被稱之為菊花皮。將精緻牛肉餡料置人菊花皮中，不添加任何佐料，輕輕顛捏成石榴狀，待水沸騰了之後上籠蒸約8分鐘，即可出籠食用。熱氣騰騰出鍋的燒麥，如麥梢上綻放的白花，香味撲鼻，蘸上佐料，放人口中，醇香四溢。如再配上碗熱羊湯，鮮香滋潤，暖胃暖心。

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(中時電子報)