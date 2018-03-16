「四絕菜」傾倒張學良的醇香珍品

2018年03月16日 12:27 中時電子報 瀋陽市旅遊委員會

在瀋陽最古老的商業街——中街東面，有一座小店，門口有一幅巨幅牌匾，左側書寫“四絕菜傾倒東北張少帥”，右側書寫“寶發園名揚省城上百年”，在正中的“中華老字型大小”印下，牌匾上端端正正寫著“寶發園名菜館”幾個剛勁有力的大字，這裡就是“四絕菜”的出品地——寶發園名菜館。

如果你跟當地人打聽寶發園，或許還真有人不知道，但是你只要提“四絕菜”，大部分人都會告訴你它的位置。作為一個飯店，名字很少有人知道，但拿手菜卻家喻戶曉，這都要從20世紀說起。

20世紀20年代末的一個夏日傍晚，少帥張學良和趙四小姐本打算回府用膳，無意間抬頭看見一家飯店，大紅的門臉，三層的樓牌，寶藍色的金字招牌上書“寶發園”三個燙金大字在夕陽下閃閃發亮。二人一時興起，推門入座，點上了上好菜。小二深施一禮道：“二位客官一定要嘗嘗小店的拿手四道菜——溜肝尖、溜黃菜、溜腰花、煎丸子。”張學良點頭默許，一袋煙的功夫，“三溜一煎”端到了桌前。霎時間，滿屋飄香，回味無窮。

張學良細品之後心中叫好，趙四小姐同樣讚不絕口，對張學良道：“漢卿，此三溜一煎，真是世間的四道絕菜珍品啊。”張學良頻頻點頭，拍案叫絕，說道：“就稱這四道菜為‘四絕菜‘吧”。

此後，寶發園的四絕菜因張學良的讚賞名噪一時，而“寶發園名揚省城上百年，四絕菜傾倒東北張少帥”的佳話也流傳至今。

“四絕菜”之所以會受到張學良的贊許，自然與選料講究、精工細作密不可分。肝尖、腰花選用當天屠宰的新鮮豬肝和豬腰子，在烹飪時清除臟器的腥味，現做現切，不掛糊不上漿，用蔥薑爆鍋，再以旺火溜炒，淋上少許明油，保持原滋原味。溜黃菜，也成水溜黃菜，以雞蛋為主料，形狀介於雞蛋羹與豆花之間，上面淋灑鮮蝦仁、鮮豌豆、胡蘿蔔及蘑菇丁的鹵汁，稠厚香嫩。煎丸子選用新鮮豬肉，三分肥七分瘦，用刀剁成沫兒，文火煎炸，大小似鵝卵，外焦裡嫩。

寶發園是瀋陽地道的老字型大小，相傳在宣統二年，河北省寧河縣北塘村的國氏兄弟，因兵荒馬亂來到盛京外落腳謀生。兄弟倆在瀋陽小東門外開了一家小飯鋪，即寶發園的前身。時至今日，寶發園不僅在瀋陽有上百年的歷史，且還保存著老瀋陽解放前的飯店風格，別具一番風味。

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(中時電子報)