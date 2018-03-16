捷運金城機廠動土典禮 地主不滿號召近200人抗議

2018年03月16日 12:50 中時 葉書宏

動土會場外湧入近200名抗議民眾，他們不滿土地徵收價格過低，到場高舉標語、白布條抗議。（葉書宏攝）

動土會場外湧入近200名抗議民眾，他們不滿土地徵收價格過低，到場高舉標語、白布條抗議。（葉書宏攝）

動土會場外湧入近200名抗議民眾，他們不滿土地徵收價格過低，到場高舉標語、白布條抗議。（葉書宏攝）

動土會場外湧入近200名抗議民眾，他們不滿土地徵收價格過低，到場高舉標語、白布條抗議。（葉書宏攝）

動土會場外湧入近200名抗議民眾，他們不滿土地徵收價格過低，到場高舉標語、白布條抗議。（葉書宏攝）

新北市政府與台北市政府今（16日）上午10時許，舉行捷運萬大中和樹林線CQ870金城機廠動土祈福典禮，由新北市長朱立倫、台北市副市長林欽榮主持，活動會場外湧入近200名抗議民眾，他們不滿土地徵收價格過低，到場高舉標語、白布條抗議，朱立倫與林欽榮致詞時允諾，「在法令合理的範圍內，給予地主最大補償！」

朱立倫表示，地主們為了權益抗議爭取可以理解、包容，捷運建設對於地方而言相當重要，三環三線一條一條在興建、一條一條要實現，日前與行政院長賴清德溝通，他也非常了解地方的需求。

朱立倫指出，動工包含金城機廠本身及周圍聯開案，對於周邊發展是正面的，雖然有些地主有不同意見，希望價格可以讓地主滿意，地主也可以參加聯開案不要拿現金，請台北市政府盡量與地主協調；過去曾有美河市聯開案不好的經驗，希望台北市可以好好協調。

朱立倫指出，期盼萬華中和樹林線第二期、環狀線第二期、汐止民生線盡速通過、施工，金城機廠及周邊連開計畫有地主有不同的聲音、意見，地主總是希望價格可以提高，目前先以協議價購的方式，最後才採用徵收，期盼台北市政府捷運局只要在法令許可下，要給予地主最大補償，一定要耐心與地主溝通，他相信地主不會反對捷運興建。

(中時)