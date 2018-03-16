捷運金城機廠動土典禮 地主不滿號召近200人抗議

動土會場外湧入近200名抗議民眾，他們不滿土地徵收價格過低，到場高舉標語、白布條抗議。（葉書宏攝）

友善列印
中時
動土會場外湧入近200名抗議民眾，他們不滿土地徵收價格過低，到場高舉標語、白布條抗議。（葉書宏攝）
動土會場外湧入近200名抗議民眾，他們不滿土地徵收價格過低，到場高舉標語、白布條抗議。（葉書宏攝）
動土會場外湧入近200名抗議民眾，他們不滿土地徵收價格過低，到場高舉標語、白布條抗議。（葉書宏攝）
動土會場外湧入近200名抗議民眾，他們不滿土地徵收價格過低，到場高舉標語、白布條抗議。（葉書宏攝）
動土會場外湧入近200名抗議民眾，他們不滿土地徵收價格過低，到場高舉標語、白布條抗議。（葉書宏攝）

新北市政府與台北市政府今（16日）上午10時許，舉行捷運萬大中和樹林線CQ870金城機廠動土祈福典禮，由新北市長朱立倫、台北市副市長林欽榮主持，活動會場外湧入近200名抗議民眾，他們不滿土地徵收價格過低，到場高舉標語、白布條抗議，朱立倫與林欽榮致詞時允諾，「在法令合理的範圍內，給予地主最大補償！」

朱立倫表示，地主們為了權益抗議爭取可以理解、包容，捷運建設對於地方而言相當重要，三環三線一條一條在興建、一條一條要實現，日前與行政院長賴清德溝通，他也非常了解地方的需求。

朱立倫指出，動工包含金城機廠本身及周圍聯開案，對於周邊發展是正面的，雖然有些地主有不同意見，希望價格可以讓地主滿意，地主也可以參加聯開案不要拿現金，請台北市政府盡量與地主協調；過去曾有美河市聯開案不好的經驗，希望台北市可以好好協調。

朱立倫指出，期盼萬華中和樹林線第二期、環狀線第二期、汐止民生線盡速通過、施工，金城機廠及周邊連開計畫有地主有不同的聲音、意見，地主總是希望價格可以提高，目前先以協議價購的方式，最後才採用徵收，期盼台北市政府捷運局只要在法令許可下，要給予地主最大補償，一定要耐心與地主溝通，他相信地主不會反對捷運興建。

(中時)

山老鼠未心存善念拜拜不靈　執法… 超正女警「機場蔡依林」好漂亮！…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。