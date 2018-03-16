NBA》詹皇爆扣沒用 拓荒者險退騎士11連勝

詹姆斯這記雷霆萬鈞的扣籃，完全無視拓荒者中鋒紐基奇存在。(美聯社)

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中時電子報

儘管「小皇帝」詹姆斯首節表演高難度爆扣，更幫騎士最後關頭一度縮小落後差距到3分，仍然無法改變騎士終場105比113不敵地主拓荒者命運，拓荒者摘下11連勝，目前42勝26敗，穩居西區第3，騎士東區第4地位岌岌可危。

由於最近又陷傷兵危機，騎士總教練泰隆盧16日排出喬治希爾、柯佛、胡德、詹姆斯與傑夫格林的矮小先發陣容應戰，幸好詹姆斯首節就讓全隊士氣大為振奮，因為他在拓荒者中鋒紐基奇面前，直接跳起隔扣對手取分。

可惜詹姆斯這記驚人爆扣，沒讓騎士高昂士氣維持太久，隨後仍處落後，就算騎士末節一度縮小差距到3分，可惜阿米紐及時投進三分球，透納也補上兩分，拓荒者重新拉開，加上詹姆斯最後33.3秒「放槍」，無奈宣告騎士落敗。

麥科倫替拓荒者貢獻全隊最高29分，賽前還被詹皇大力讚揚的利拉德，也有24分、9助攻，哈克利斯17分，阿米紐與透納各有11分，拓荒者從今年全明星賽後，至今10場例行賽全勝，戰績得以躍居西區第3也屬當然。

詹姆斯拿下35分、14籃板及6助攻，是他生涯第400次拿下雙十數據，成為現役球員第6人(前5個分別是霍華、保羅蓋索、查克蘭道夫、保羅與諾維茲基)，可惜此役並未得到太多隊友火力支援，只能等待隊友趕緊傷癒歸隊。

(中時電子報)

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