上海85℃肉鬆麵包摻粉遭罰款70萬 陸網友：罰太輕

2018年03月16日 12:58 中時電子報 喻華德

據上海《看看新聞》13日報導，臺灣品牌85℃自2015年10月起，在上海的43家門市銷售的「燻雞肉麵包」及「辣味香鬆麵包」，為降低製作成本，以肉粉鬆當原料製作，違反中國大陸的《消費者權益保護法》，遭上海市奉賢區市場監管局查獲，罰款70萬元(人民幣15萬)，並依法責令當事人停止違法行為。

據中國大陸「國家質量監督檢驗檢疫總局」的「肉乾製品」敘明，肉鬆可分為三種，「太倉式肉鬆」、「油酥肉鬆」和「肉粉鬆」。

太倉式肉鬆：

加工工藝為以畜禽肉為原料，經煮製、撇油、調味，收湯、炒鬆、搓鬆製成的肌肉纖維蓬鬆成絮狀的肉製品。比較有名的太倉式肉鬆有太倉肉鬆、如「皋肉鬆」，「上海快樂牌」肉鬆等，特點是纖維長。

油酥肉鬆：

加工工藝是用畜、禽瘦肉為原料，經煮製、撇油、調味、收湯、炒鬆後再加入食用油炒製成顆粒狀或短纖維狀的肉製品。油酥肉鬆以福建產的最有名，近幾年天津的家家樂牌肉酥也受到消費者喜歡。特點是纖維較短、很酥，吃起來很容易化、口味好。

肉粉鬆：

加工工藝是用畜禽瘦肉為主要原料、經煮製、撇油、絞碎、調味、收湯、炒鬆再用食用油脂和適量「麵粉」炒製成顆粒狀的肉製品。肉粉鬆在福建和天津一帶產量較大。

亦即一般人認知的肉鬆照大陸的國家標準是分類在「油酥肉鬆」而非添加植物纖維成本較低的「肉粉鬆」。85℃的包裝上成份的部分明確列出有「豌豆粉」，依照大陸法規應標示為「肉粉鬆麵包」，而不能標示為「肉粉鬆麵包」，因此因違反《消費者權益保護法》，遭上海市奉賢區市場監管局查獲，罰款70萬元(人民幣15萬)。

以肉粉鬆代替肉鬆的燻雞肉鬆麵包。(圖/翻攝85℃大陸官網)

值得注意的是，在臺灣去年6月消基會抽查雙北市肉鬆等肉製品，發現部分肉鬆不含動物油脂。而中華民國國家標準CNS 15144「乾燥肉品」定義分為月胚、肉酥、肉絨、肉乾（肉鬆屬於肉酥、肉絨）。品質部分規範肉酥及肉絨的「粗蛋白質、水分、粗脂肪、澱粉」的比例。

當時消基會董事長游開雄表示，國內目前肉鬆相關產品並非應施檢項目，即便市售肉鬆食品未符合國家標準，現行法規也無法可罰。現行國家標準僅為「自願性遵守」，而食安法規也並未規範「摻偽」行為，凸顯中華民國相關規範跟不上時代。

對上海85℃將「半葷半素」的「肉粉鬆」麵包標識為「全葷」的「肉鬆」麵包，並以成本較高的肉鬆麵包的價格販賣。大陸網友均認為處罰太輕，該公司不到一天就能將罰款賺回來。據《深圳晚報》「85℃的肉鬆麵包用的竟不是肉鬆？真相讓吃貨們很憤慨！」報導，該公司在廣州的門市將「肉鬆」、「香鬆」統一改為「酥鬆」，撤除說明牌，並維持原價繼續販賣。據店員表示更名前後產品本身相同，成份並無變更。

(中時電子報)