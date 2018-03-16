傷後再出發 彭政閔有「兩個目標」想達成

彭政閔將滿40歲，今年期許能朝2000安跟200轟努力。(蔡銘仁攝)

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中時電子報

中信兄弟「恰恰」彭政閔去年受傷勢影響，生涯第17年打擊率2成99，中斷菜鳥年起、年年打擊率達三成的紀錄，歷經休季期間調整，彭政閔新球季再出發，今(16日)跟其他5名球員出席中信宣傳活動時，喊話今年想朝「兩個目標」去努力，一個是生涯2000安、另一個是200轟。

彭政閔去年出賽81場，繳打擊率2成99、上壘率3成85、長打率3成59成績，另有2轟，並於8月15日對戰Lamigo桃猿時，達成生涯1000分打點里程碑。但那之後沒多久，彭政閔8月25日對富邦悍將，因跟富邦一壘手林益全衝撞，造成左手腕韌帶輕微撕裂與挫傷休兵。

彭政閔今年將滿40歲，加上兄弟年輕球員眾多，多少影響他的上場時間。不過，彭政閔仍給自己設定目標，期望朝2000安跟200轟努力，「照這幾年的成績，今年要達成不太容易，不過還是會以這個方向為目標。」目前彭政閔累積1853安、184轟；去年整季打89安、2轟。

中職官辦熱身賽開打至今，彭政閔出賽1場、1打數1安，中信則已經打了2場，但2場皆吞敗。球隊雖近況看起來不甚理想，彭政閔依舊保持樂觀，他認為，現在包括他自己在內，大家狀況都還在調整，不過有越來越進入狀況，也希望開季前能調整到最好。

中信領隊劉志威也說，在美國春訓時球員狀況不錯，不過回來後，身體還調整不到位，但相信開季能調到最好，並不擔心。去這趟美國，彭政閔也有收穫的回來，比如球場，他說，美國練習球場跟台灣的河濱公園球場有點像，但整理得比較好，認為春訓用場跟主場還是得區分。

從美國回來，球員們也都還在調整，像去年剛加入中信的王鴻程就說，一開始到美國沒什麼食慾，現在看到蛋餅會興奮，還可以吃宵夜。王鴻程說到今年的目標，他說，目前還不確定定位，上場就完成自己的使命，希望替球隊守下每場勝利。

(中時電子報)

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