中市國民黨團連署籲開臨時會 要求市府說明德國海水採礦投資案

2018年03月16日 13:36 中時 盧金足

台中市議會國民黨團已有22名議員連署，16日向市議會遞交召開臨時會連署書。（盧金足攝）

台中市議會國民黨團16日向市議會遞交召開臨時會連署書，建請議長林士昌盡速召開臨時會，要求市長林佳龍就市府與德國霍夫曼諮詢公司海水採礦投資案簽署備忘錄專案報告，黨團書記長李中表示，該案已傷及台中市信譽等相關事宜做專案報告，由於林士昌公出，由議會秘書長張世禎代為收下連署書，並預定下周一進行議程磋商。

張世禎表示，議長和各黨團已建立默契，今年為選舉年，為讓議員拚選舉，預計9月中旬或9月底，所有議程都要提早完成，因4月17日就開大會，之前是否需再召開臨時會，將請議長針對議程再與各黨團協商來決定。

李中強調，目前已有22人完成連署，超過三分之一門檻，召開臨時會時間愈快愈好，不必要求完整10天的會期，3天就可以完成該案的市府專案報告。

李中表示，由於林佳龍市府團隊怠慢輕忽，讓1100億台中港海水採礦投資案近日成為全國矚目的負面新聞，傷害台中市形象甚鉅，迄今市府仍避重就輕未有完整說明，市民對於箇中環節仍有相當疑慮。

「為使真相盡速釐清，依照地方制度法第34條規定，議員代表三分之一以上連署即可請求議長召開臨時會！」李中說，今天代表黨團遞交已達法定額度的連署書，請林士昌盡速召開臨時會，讓林佳龍對台中市聲譽受損及相關行政缺失公開向市民說清楚、講明白，並負起政治責任。

國民黨市議會黨團針對德國霍夫曼諮詢公司海水採礦投資案提出質疑，台中市政府表示，現階段僅為市府協助初期洽詢，對方尚未確定來台，若確定，後續也還有資金審查、環評、土地取得等中央實質程序。

市府強調，對該案資訊確實掌握不夠完整，林佳龍已要求檢討並建立更完整SOP，也請對方提供進一步資料，後續行政協助會建立在對方資料完整性上，至於備忘錄資料，已抄錄重要內容回覆議員，並非刻意隱匿不提供。

台中市政府新聞局長卓冠廷表示，對於是否召開臨時會，屬議會職權，市府尊重議會。

(中時)