廣電內容產業旗艦計畫淪口號 監院糾正文化部

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中時電子報

監察委員王美玉、李月德於107年3月15日提案糾正文化部表示，文化部辦理「廣播電視內容產業發展旗艦計畫」，不僅未能核實編列相關預算，並確實執行，對於旗艦計畫預計達成之建構友善影視產業環境、彌補人才斷層、對內帶動閱聽眾回流、對外打造影視臺流，並以國家隊及整合行銷概念，將我國電視作品行銷國際，以達在地文化國際化之目標，儼然淪為口號，當前國內電視內容產業競爭環境日益惡化，文化部責無旁貸，核有違失。

糾正案文指出，「廣播電視內容產業發展旗艦計畫」第1期(99至103年)規劃總經費新臺幣（下同）50.24億元，文化部歷年預算案，累計編列該計畫預算數僅17.68億元，較規劃總經費減少32.56億元，約64.81％；且整體計畫執行率未達80％（附表1）。第2期(104至108年)規劃總經費25.50億元，其中104至106年度規劃經費13.10億元，惟文化部預算案，累計編列預算數9.46億元，較規劃經費減少3.64億元，約27.79％；且104年及105年執行率分別為78.23％及78.26％，計畫執行率亦未達80％（附表2）。

我國電視產業總產值，從99年至104年雖成長趨緩，惟105年與104年相較，卻下滑2.96％；99年至105年有關電視產業外銷金額，占總產值比率均未及2％，尤其105年更下滑至1％以下（附表3），嚴重落後計畫目標，在數位匯流之發展趨勢下，幾乎失去競爭力。另外，我國進口中國大陸及日本電視劇日益遞增，顯示文化入超現象日益嚴重（附表4）；又政府雖推動新南向政策，但汶萊等10國並無銷售量值，亟待改善。

監察委員王美玉及李月德並要求文化部，於影視人才培育、獎補助機制，及與國家通訊傳播委員會（下簡稱通傳會）合作等面向再加強檢討改善，具體內容包括：文化部補助人才培訓類別與產業實際需求存有落差，且獎勵之劇本創作，實際上轉製電視節目數比率偏低，文化部在獎補助執行面上，應考量產業需求及發揮獎補助之效益。此外，當前我國電視產業面臨之發展困境，讓業者宛如身處寒冬，面臨倒閉威脅，究應如何妥適解決，建立良善之經營環境，文化部與通傳會應通力合作，共同面對，以提振電視內容產業的競爭力，並維護消費者的收視權益。

(中時電子報)

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