談補習班傳單亂象 陸教長：雞湯加忽悠

大陸教育部長陳寶生16日評價補習班傳單亂象，是「雞湯加忽悠」。(陳君碩攝)

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旺報

台灣中小學生放學後常要再補習，大陸也有類似現象，且許多補習班會以誇大或鼓吹成功的廣告，吸引家長為子女報名。大陸教育部長陳寶生16日生動表示，這些補習班廣告「很多都是雞湯加忽悠。雞湯喝得眾人醉，錯把忽悠當翡翠」，他呼籲要提高教育素養，強調若不聽忠告聽忽悠，負擔增加人人愁。

大陸教育部等四部門近期曾印發《關於切實減輕中小學生課外負擔開展校外培訓機構專項治理行動的通知》，大陸教育部長陳寶生16日在全國兩會的教育部專場記者會上表示，「減負」(減輕負擔)不只是熱詞，還是長期以來關注的焦點。他不諱言這個問題始終沒有徹底解決，下一步將從五方面解決。

一是從學校教學減負，儘管這些年已取得明顯進展，但也造成「校內減負校外增負」的現象，他認為這句話反映一定現實，但也有偏頗；二是校外減負，要針對超前教、超前學、違規辦學、沒有資格辦學等，加大整頓。

三是考試評價減負，建立素質綜合評價制度，不允許以分數高低對學生排名，不允許炒作高考狀元；四是老師教學減負，絕不允許課上不講課下講、課上少講課後講。

最後是家長和社會減負，陳寶生強調，要樹立正確的成才觀、成功觀，他說「這些年大家知道，各種成功學、各種培訓機構的廣告滿天飛，帶來的結果就是家長的口袋空了，學生的負擔重了，學校的教學秩序亂了」；他呼籲，全社會應該提高教育素養，「不要盲目追求那些成功學，那些培訓機構炫耀的培訓成績單、廣告、廣告詞，很多都是『雞湯加忽悠』」，他表示，「雞湯喝得眾人醉，錯把忽悠當翡翠」，這是不行的，若不聽忠告聽忽悠，負擔增加人人愁。

(旺報)

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