曾被戴資穎打哭 大堀彩浴火重生今晚戰球后

2018年03月16日 13:18 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

戴資穎2015年在台北公開賽逆轉擊敗大堀彩，大堀彩落敗後失望撐地。（資料照片／杜宜諳攝）

「世界球后」戴資穎今晚7時左右，將於全英公開賽女單8強對決日本美少女大堀彩。其實兩人2015年7月在台北公開賽首度對決，小戴逆轉勝出，讓當時才18歲的大堀彩當場落淚，過去3年來，這位福島女將也經歷低潮沉潛，如今世界排名升到第14位，使得她與小戴的生涯第5度交手更有看頭。

戴資穎目前捍衛球后寶座的頭號對手，是世界第2的日本女將山口茜，其實大堀彩和山口茜同期，都曾是日本羽壇高度期待的新星，大堀彩的亮麗外型甚至更受矚目，偏偏她的羽球之路一直都不順遂。

大堀彩的世界排名去年11月升到生涯新高的11名。（新華社資料照）

大堀彩來自福島，母校富岡一中毀於311東日本大地震，羽球隊只能寄讀於福島縣的豬苗代高校，但2013年台北亞錦賽，她已是日本隊陣中唯一未成年國手，還穿著胸前有「富岡高校」字樣的球衣出賽。

2015年再度來台打台北公開賽，大堀彩已從高中畢業，加入NTT東日本株式會社南關東營業部的羽球隊。未料隔年4月該隊名將桃田賢斗、田兒賢一因涉足非法賭場，被踢出國家隊並遭禁賽處分，又影響大堀彩羽球生涯起飛的步伐。

大堀彩的父親認為，NTT東日本株式會社南關東營業部受醜聞影響，環境和氣氛都不佳，讓女兒轉投Tonami運輸株式會社，但這支球隊的女球員就只有大堀彩一人，能給予她的支援有限。大堀彩在日本國家隊掉到了C隊，出國參賽機會愈來愈少，世界排名也在40名左右掙扎了好一段時間。

大堀彩（右）去年4月在大陸常州大師賽封后。（新華社資料照）

「大堀彩是個好女孩，羽球生涯很不順利，但她一直非常努力。」在台灣替大堀彩辦過簽名會的YONEX行銷課長蔣志麟這樣說。大堀彩後來在日本全國排名賽打出佳績，重返國家A隊，去年在大陸常州大師賽、美國黃金大獎賽奪冠，世界排名於11月達到生涯新高的13名，總算擠身世界好手之林。

小戴過去對大堀彩4戰全勝，卻有2次打滿3局，看得出來早期交手，小戴還不很適應大堀彩的左手持拍。然而兩人最近1次交手是前年底的香港超羽賽，當時小戴獲勝後進而奪冠，並登上球后迄今，身手已不可同日而語，大堀彩則是從逆境中逐步爬升到生涯高點，更令人期待兩人暌違年餘的交鋒。

(中時電子報)