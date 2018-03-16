F.I.R.樂團解散 主唱飛花200萬 「死裡復活」

2018年03月16日 13:26 中時 尤嬿妮

飛今推出全新數位專輯。（翻攝飛臉書）

F.I.R. （飛兒樂團） 主唱飛（Faye）2月底在臉書表示，樂團有新作品自己卻不知道，向陳建寧、阿沁2位老師確認後，才得知計劃內沒有自己，只能默默祝福兩位，歷經解散風波後，飛今推出自掏腰包200萬製作的全新數位專輯《小太空》，她稍早在臉書感性發文，表示「人生總有順利和不順利的時刻，即使在最幽暗的低谷，我們還是保有選擇權，選擇要成為怎樣的人，如果十四年前，我們選擇一起跳向大海，如今面對這座懸崖，我仍然向前跳下，我已經張開雙翅，在天空，用我最喜歡的姿態翱翔。」而14年前正是F.I.R. 出道的日子。

面對外界風風雨雨，她侃侃而談新作品，「經歷到真正自由的過程，而當我一無所有時，突然明白了自己是誰」，催生這張專輯的經歷，「是我人生中最精彩的兩年，它讓我知道我有翅膀。」她用「死裡復活」形容心境，「既然生命把我帶到這個地方，我就順勢跳下去。」形容催生專輯的過程，有如「蛻變」，現在宛如新生。

飛談到新作品感觸良多，但也充滿喜悅，自述自己經歷了「一個不可或缺的階段」，「一開始以為自己做不到，但感覺到了、時間點對了、人也對了」，不管是專輯還是MV，就水到渠成了。她笑稱自己是校長兼撞鐘，親自面對所有事，「對顏色、對剪接、對對比，對工作所有細節」，常常忙到日夜顛倒，這兩年有如在「洞」中，「我需要這個過程，這張專輯就是個奇幻旅程！」飛昨飛往大陸舉辦8場《小太空》巡演，預計5月唱回台灣。

(中時)