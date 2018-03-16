酷航去年開啟低成本航空遊希臘風潮 繼雅典後再開航柏林

2018年03月16日 13:27 工商 張佩芬

低成本航空也可以飛歐洲？酷航準備好了！酷航2017年中，開航第一個歐洲航點－希臘雅典

，提供超值票價與787夢幻客機優質服務，在自由行與團體旅遊市場掀起一陣遊希臘風潮；2018年初酷航宣布再開第二個歐洲航點－德國柏林，可望再創造新一波德國旅遊市場熱度。

酷航官網也即將於近期推出會員服務 (Scoot Insider) ，管理訂單更加便利，並享有會員專屬的消費折扣以及特別優惠。同時，更加強對旅客附屬產品應用服務，與漫遊通X (Flexiroam)合作，提供購買酷航機票產品旅客，可選擇享有全球100多個國家手機漫遊服務。

除長程線拓展外，酷航持續推動日本 (東京、札幌、大阪)航點運能提升。酷航2018夏季班表

台北-東京航線每週增加3班營運 (一四六)，增班後共為每週10班營運，旅客可搭配航班時刻

早去晚回，讓赴日旅客充分運用旅遊時間。

台北-札幌航線則每週增加1班週日營運，增班後每週四班 (二四六日)，酷航舒適787客機航班，最適合親子共遊北海道。高雄-大阪航線每週亦增加1班營運，增班後為每週4班 (一二四六)，加碼營運高雄市場。加上台北-首爾、台北- 新加坡、高雄-新加坡共六條航線，夏季起每週營運將達48班，台灣整體運能提升1成以上。

酷航最佳的優勢，讓旅客搭乘酷航航班，由台灣出發，經新加坡透過綿密航往，前往澳洲、馬爾地夫、印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、印度、歐洲等，共17個國家63個航點。

2018年新航點包含馬來西亞關丹已於今年2月開航、印尼北乾巴魯預計 2018年6月份開航、江西南昌將於7月開航。德國柏林則預訂於2018 年6月20日首航，新加坡航空集團(SIA)旗下的低成本航空酷航Scoot，已蟬聯四年亞太最佳低成本航空殊榮(Airlineratings.com)。

酷航每週二於官網固定推出促銷，精選航點超值價格，遊歐洲航點－雅典、柏林單程含稅促銷價八千有找。酷航與雄獅集團旅天下、喜鴻旅遊、巨大旅遊與行家旅遊攜手推出希臘團體行與德國團體行，主打市場上CP值最高，不必花大錢即可輕鬆酷遊歐洲；雙獅、喜鴻、駿樺、易飛網、易遊網、五福旅遊、金廈美好假期，推出超值酷航日本東京、北海道、新加坡、大阪、首爾春夏季自由、團體行程。

同時，酷航攜手Expedia智遊網、ezfly易飛網、ezTravel易遊網、共同推出線上春季旅展，日韓新加坡優惠價單程含稅台幣1,888起，訂票時間至2018年３月23日，優惠票價日期與航班依線上訂位資訊為準。

(工商)