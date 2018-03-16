談31條惠台措施 張五岳：兩岸應走向良性循環

2018年03月16日 14:18 中時 楊家鑫

關於大陸此前出台惠台31條措施，淡江陸研所專任副教授張五岳16日表示，台灣可能要面對全世界企業的攬才，不只大陸，創造好的投資經營、攬才留才環境，才是最積極因應之道。他還提到，兩岸條例中，有涉及到台灣人民前往大陸任職的規範，然而兩岸發展日新月異，政府應重新評估，制定一套符合國家需求、確保民眾權益的配套。「希望兩岸關係走向不斷正循環的良性競爭，而非透過單邊立法、單邊作為，甚至讓雙方欠缺良好氛圍情況下，反而失去很多發展機會的可能。」

中華港澳之友協會16日上午在台北舉辦「中國大陸推動31項惠台措施與兩岸關係」座談會，邀請台灣民主基金會副執行長顏建發、前陸委會副主委高長、中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊、工業技術研究院產經中心副主任張超群、佛光大學公共事務學系助理教授曾于蓁等專家學者出席。協會榮譽會長、淡江陸研所專任副教授張五岳進行開幕致詞。

顏建發在座談會上表示，對台31項措施，不是惠台，而是利中。措施很全面，排山倒海而來，當然會對台灣構成壓力，但他基本上不太擔心。他說，任何事情有正面就有反面，大陸還是脫離不了黨國體制發展，如果可以那麼容易把問題變不見，那就簡單了。

高長表示，全球化潮流下，人才產業移動是很正常的。「人有兩隻腳，錢有四隻腳，腳在人身上，很難管」。政府不應該限制，不讓廠商去，而應該提供資訊，告知風險的存在。再來就是改善自身產業環境與勞動條件，如果台灣有更好機會，人才、企業才會留在台灣或回來台灣。

曾于蓁則說，措施對於台灣高教人才的影響有限，主要是對年輕人才比較有吸引力，7、8年以上資歷的老師影響就沒那麼大，因為長期前景難以預期。「台灣年輕人不要認為，在台灣活不下去，在大陸就有舞台，到那邊一樣要面對他們強烈的競爭，要多聽多看多注意。」

張五岳表示，面臨低薪環境、欠缺舞台的台灣年輕人對於這些措施比較關注、期待，不過年輕人也應當做好準備，對資訊了解要更完整、法令規章更清楚、去大陸就業考照要有更多理解，並累積更多實力，才能發揮。

他指出，台灣可能要面對全世界企業的攬才，不只大陸，創造好的投資經營、攬才留才環境，才是最積極因應之道。大陸的31條惠台措施只是起手式，往後力度肯定會越來越大，為塑造信心，大陸短期內可能會全面開綠燈，塑造指標個案，值得觀察。

張五岳強調，兩岸關係有特殊性，兩岸條例中，有涉及到台灣人民前往大陸任職的規範，然而兩岸發展日新月異，政府如何重新評估，制定一套符合國家需求，又能確保民眾權益的配套，顯然很重要。「希望兩岸關係走向不斷正循環的良性競爭，而非透過單邊立法、單邊作為，甚至讓雙方欠缺良好氛圍情況下，反而失去很多發展機會的可能。」

(中時)