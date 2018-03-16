周玉蔻也MeToo！自爆曾遭小英任命閣員性騷擾

2018年03月16日 13:33 中時電子報 張達智 、中國時報／ 朱真楷 、中國時報／

周玉蔻也MeToo！爆小英任命閣員有性騷紀錄

＃MeToo反性騷擾持續延燒，現在燒到了內閣閣員！資深媒體人周玉蔻今天爆料表示，曾遭某位「現任閣員」2次酒後性騷擾，事情約發生在2000年左右，且對方酒品不佳在政壇很有名。

周玉蔻表示，當時蔡總統任命這位閣員時，她已提醒相關人士，就連以前陳水扁時代她也反應過，但沒有用。周玉蔻說，希望蔡政府能出面處理，而她之所以出來講，就是告訴大家不可以有雙重標準。

蔡英文總統昨（15日）在臉書貼出一篇文章，從最近職務法庭的一項判決，談到性別平等議題。她認為台灣社會離性別平等，確實還有一段路要走，並認為可以從「社會對於女性在職場上的處境，要多一分同理心」、「司法判決必須彰顯社會公平正義」、「務必在司法制度中落實性別主流化」這三個面向做起。

周玉蔻今早轉貼小英這篇貼文，並留言「很感動蔡總统對女性平權及職場不當待遇的聲援，但是，蔡總統任命的現任閣員，注意，是現任閣員中，有一位男性就有酒後性騷擾的記錄呀。

（當年，我就反應給扁政府過，無效，沒有人理睬！）」

稍晚周玉蔻接受媒體訪問，明白表示自己遭這位「現任閣員」2次酒後性騷擾，事情約發生在2000年左右，且對方酒品不佳在政壇很有名。

台灣職業安全健康連線昨天成立「#Metoo性騷擾防治專線」，會中爆料立法院至少有6名女性受到性騷擾，其中2人離職。對此，立法院秘書長林志嘉今天強調，立法院反對任何性騷擾的違法行為，呼籲立院員工，如果面臨性騷擾，一定要勇於提出申訴，以杜絕不法。

同時，民進黨婦女部主任蔡宛芬昨天也自爆，曾被某「公衛大老」邀請單獨去泡溫泉，多次遭到言語騷擾。

(中時電子報)