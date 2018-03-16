打敗1萬6000人終發片 張粹方圓夢自掐大腿

2018年03月16日 13:35 中時 尤嬿妮

張粹方16日推出個人首張EP《你愛她》。（東聲唱片提供）

歌壇新人張粹方（Dena）潛伏10年，16日推出個人全新EP《你愛她》，從小對音樂充滿濃厚興趣的她，2008年起於Youtube開立雙頻道至今，分享許多演唱歌曲影片，她對著鏡頭自彈自唱、落落大方表現吸引許多粉絲支持，總訂閱數已超過16萬人次；透過自媒體網路平台一路走來，如今24歲終於發片，Dena坦言感覺很不真實，直到拍完新歌MV，才終於有「實現自我夢想」的感覺，她說：「我真的不敢相信...不斷的掐自己大腿確認一切真的發生了！」

Dena於16歲正式踏上追夢之路，眾多歌唱比賽屢創佳績， 高中時唱進《超級星光大道》百人初選，以中華電信英文廣告歌曲〈Keep in Touch〉，獲選「2011最感動人心廣告曲」，不少網友形容她的歌聲猶如「天使在唱歌」；為了家人期許， 她大學選修輔仁大學護理系，但沒因此忘了自己的音樂夢，持續參與比賽及演出，大二時參加日本愛貝克思公司的「avex audition MAX 2013」選秀活動，打敗58個國家將近16000多人，一路挺進16強，最終奪得亞軍殊榮；張粹方堅持為夢想努力，看在家人眼中隔外心疼，也從一開始的反對態度轉為支持 。

2014年準備升大四的那年暑假，她遠赴美國著名的流行音樂學校 「伯克利音樂學院」（Berklee School Of Music）進修， 以自創曲成功獲得面試官肯定，順利申請每年約新台幣200萬元的獎學金；隔年輔大護理學系畢業後，她獲親友們全力支持，毅然決然遠赴美國就讀美伯克理流行音樂學院。

〈你愛她〉創作靈感來自「懷念一段好不容易放下了的感情」， Dena說：「有時候結束一段感情，自己耗費好大的勇氣去放下後，卻不經意在街頭偶遇，突然有種好想回到過去的甜蜜，雜念突然浮起，有一種尷尬又矛盾的感覺！」她回想起自己8年前，超級喜歡一位學長，常藉機和對方聊天，「他卻有一直都有女朋友，自己只能默默在一旁支持著他」。

Dena一路走來堅持實現音樂夢，如今抱著吉他走出鏡頭，唱出自己的創作及故事，Dena興奮表示：「如果是發生在16歲時，我應該會直接昏倒 。 」坦言發片心情非常緊張，「一路以來，有從很久以前就開始支持我的朋友們，等了這麼久了...真的不想要讓他們失望！覺得我一定要做出對得起自己的作品，不然會對不起他們」！張粹方首張EP今數位上架，〈你愛她〉MV晚上8點YouTube首播。

(中時)