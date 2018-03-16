陳歐珀獲提名 冬山鄉長謝燦輝不排除退黨

立委陳歐珀（右）今天拜訪冬山鄉長謝燦輝，雖然謝燦輝向陳說「哨子一吹就是要全力以赴。」但陳歐珀離開後，謝燦輝表達出不排除退出民進黨的心意。（李忠一攝）

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立委陳歐珀獲得民進黨提名參選宜蘭縣長，為促使團結，陳歐珀今天（16日）拜訪當初參與初選登記的員山鄉長江永和、冬山鄉長謝燦輝，雖然陳歐珀拜訪謝燦輝時，謝展現地主之誼，對陳說「哨子一吹就是要全力以赴」。冬山鄉選情比較不用擔憂，但陳歐珀離開後，謝燦輝坦言，對黨中央提名過程感到不滿，他當前就是致力鄉政，雲淡風輕，不排除退出民進黨。

陳歐珀對謝燦輝說，初選過程他與謝燦輝都是勉勵多於競爭，而冬山鄉向來是民進黨得票率最高的鄉鎮，初選過程向謝鄉長學習很多，也希望選舉中謝鄉長可以幫忙，讓冬山鄉成為火車頭拉起選情。

雖然謝燦輝對陳歐珀說，黨中央提名陳立委他也是要接受，但陳歐珀離開後。謝燦輝坦言，對提名過程感到不滿，當初他與江永和是「退出民調作業，並非退出初選」，黨要提名的對象不只有陳歐珀，還包括他與江永和，甚至工程會主委吳澤成、代理縣長陳金德等人，都應有機會獲得提名。

他透露，他曾寫信給蔡英文總統，信中提及黨中央選對會在1月30日召開3位參選人協調會，但期間未達成共識，但黨中央逕自對媒體宣布與事實不符的訊息，損及他與其他人參選權利，更與宜蘭縣民意悖離，也傷害黨中央的公信力。

謝燦輝在信中提及「經過這次初選協調會的洗禮，讓我深深感受到幕後操控選舉強大力量在，手段高明，令我嘆為觀止！」謝燦輝嘆說，也許這封信「她（指蔡英文）沒收到吧。」

謝燦輝表示，宜蘭縣長提名初選變成派系之爭，讓他非常失望，如今就是做好鄉政，也不排除退出民進黨。

(中時)

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