「超完美仿冒」藥品 日本原廠老闆來台鑑定都訝異

2018年03月16日 14:02 中時 陳淑芬

檢警起獲大批的仿冒藥品。（陳淑芬翻攝）

62歲賴姓男子與劉姓連襟先販售仿冒日本藥王公司製造的SMARKEN、新肝寶精等9項商品，台中地檢署指揮保安警察第七總隊第三大隊等單位查緝，查獲25萬粒膠囊裸粒半成品及商品標籤，並驚動原廠社長來台親自鑑定，對這批超完美仿冒深感驚訝。檢方聲請羈押禁見兩人獲准，全案擴大追查中。

保安警察第七總隊第三大隊接獲民眾舉發，賴男對外廉價代購日本國際知名藥廠「日本藥王製藥株式會社」產品，自稱與自行前往日本購買無異，但產品色澤及外包裝、印刷細緻度疑與正品有所些差異，且價錢相差甚遠，民眾將產品寄回日本原廠檢驗，均檢出為贗品。

台中地檢署成立專案小組，指揮保七總隊第三大隊第二中隊、台中市調查處、台中市刑大偵七隊、食藥署及衛生局等單位長期監控，13日並至賴、劉兩人住處、食品公司及印刷工廠等10處搜索，查獲25萬粒膠囊裸粒半成品及仿冒的SMARKEN、新肝宝精、腦精、骨齒目、痛宝精、パールライフ(PEARL LIFE)、深海鮫、納豆精、健康胎美精等9項第二、三類醫藥品的數百張標籤貼紙、帳冊等贓證物，封存並採樣、檢驗，避免流入市面。

檢警偵辦期間，日本方面藥廠負責人還親自跨海來台協助調查，親自鑑定後開立鑑定報告書證明為偽品，並對這批仿冒贗品的超完美深感驚訝。

(中時)