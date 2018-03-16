《蘋果日報》揮刀大砍　總編輯「被請辭」

2018年03月16日 14:10 中時電子報 徐秀娥

《壹傳媒》集團主席黎智英2月重掌台灣媒體兵符，繼昨天宣布台灣《壹週刊》將進行人力精簡，下月4日發行最後一期紙本後，今天再爆《蘋果日報》總編輯宋伯東「被請辭」，法庭、國際、地產中心副總也將走人，並傳出《蘋果》將裁員2成，或是將現有5成人力轉為外包，黎智英連揮砍人大刀，震驚外界。

《蘋果》昨晚7時才報導集團內的《壹週刊》下月4日將出最後一期紙本，之後轉戰網路，並進行人力精簡，其實同一時間，黎智英也已對《蘋果》開刀，《蘋果》總編輯宋伯東被告知要降調法庭中心副總，宋伯東不從，決定當晚走人；而宋「被請辭」的消息傳出後，法庭、國際、地產中心副總今天也相繼表態，指不適應現在的環境要走人。有看不下去的《蘋果》資深員工嘆，公司這樣做實在太粗暴。

《蘋果》從去年起出現虧損，母集團更連續幾年財務出現赤字，為減輕人力成本，去年起《蘋果》開始推動外包制度，鼓勵同事離職外出開公司，成為供應《蘋果》新聞的下包商，當時國際、地產、副刊三個中心都有主管離職，成為前東家的外包商，但因出走比例不高，對減輕人事支出效果有限。

《蘋果》內部透露，這次黎智英出手，傾向將外包比例提高到5成，且各中心包括傳統的新聞中心如政治、生活、法庭等都要提報外包人數。

而網路媒體《上報》今早則報導，黎智英將裁減2成人力，並關閉岡山印刷廠，捷運報《爽報》也將於下周一收攤。

《蘋果》社長陳裕鑫接受《中時電子報》訪問時說，目前只確定總編輯宋伯東走人，且是因為他不接受新的職務安排，主動請辭，另外三名副總是否離職，他還沒有看到公文；至於外包和裁員，陳強調，每年3月都會評量同仁考績，而外包也是公司政策，但比例多少要看各單位提出的員額而定。他並否認要停印《爽報》及關閉岡山印刷廠。

《蘋果》工會理事長陳嘉恩說，很多消息待確認，工會會極力和公司協商爭取保障會員權益。

(中時電子報)