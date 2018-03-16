回收空瓶裝自來水 仿冒知名礦泉水銷10年

2018年03月16日 14:21 中時 呂素麗

左為假的「丹楓之水」瓶蓋，呈乳白色，右為真品瓶蓋為半透明。（高市衛生局提供）

左為假的「丹楓之水」，瓶蓋呈乳白色，右為真品，瓶蓋為半透明。（高市衛生局提供）

高雄市三民區李姓男子以自來水冒充知名礦泉水低價販售，製造現場髒亂。（高市衛生局提供）

高雄市三民區李姓男子以自來水冒充知名礦泉水低價販售，回收的「 丹楓之水」空瓶。（高市衛生局提供）

高雄市三民區51歲李姓男子回收「丹楓之水（綠葉）」及「丹楓之水（橘葉）」2項產品的空瓶，將瓶子清洗後，填裝經簡易處理的自來水，更換瓶蓋，冒充知名「丹楓之水」礦泉水，低價銷往酒店、小吃店及燒烤店、餐館等，長達10年，消費者喝下肚的不計其數，高雄市衛生局配合高雄檢警13日前往稽查，當場勒令停業，並交由檢調依涉嫌商標仿冒偵辦。

檢警及衛生單位瞭解，「丹楓之水（橘葉）」1400毫升的真品每瓶100元，李男回收「丹楓之水」的空瓶，並填充經簡易離子交換器交換及活性碳過濾的自來水，再以每箱12瓶、每瓶70元不等的價格，低價販售給高雄市區的酒店、燒烤店等營業場所，販賣時間長達10年之久，每月大約銷售300箱（每箱12瓶），初步估計不法獲利約336萬餘元；初步了解，假的「丹楓之水」並未銷往超市或一般商店。

衛生局表示，真假「丹楓之水」唯一能辨識的是瓶蓋，仿冒品的瓶蓋偏乳白色，與真品半透明瓶蓋不同，民眾如果有發現瓶蓋呈乳白色的該品牌礦白水，可能為涉案產品，請退回上游廠商避免飲用。

衛生局表示，查獲涉仿冒「丹楓之水」礦泉水均為每瓶1400毫升的成品，現場查獲14箱計140多瓶，衛生局抽樣4瓶帶回檢驗，餘由檢警全數查扣；並抽驗仿冒品檢驗重金屬、微生物限量等，以確認是否符合衛生標準。

衛生局指出，李男製造仿冒礦泉水的場所，現場環境髒亂、雜物堆積、飼養寵物等不符食品良好衛生規範準則，已依違反食品安全衛生管理法，限期於107年3月20日前改善完成，並依同法規定，命業者暫停作業及停止販售。

衛生局表示，另查該業者使用回收的空瓶再充填包裝飲用水，已違反食品安全衛生管理法規定，命業者限期改正，不改正者，可處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局表示，業者進、出貨單及電腦等相關事證已由檢警單位攜回，以利調查下游業者名單。

(中時)