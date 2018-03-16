詐欺投資人2百億 美女CEO伊莉莎白遭重罰千萬

2018年03月16日 14:32 中時電子報 李靖棠

據英國衛報（The Guardian）報導，曾被稱為「女版賈伯斯」、創辦的「獨角獸」血液檢測公司Theranos，資產估值一度高達90億美元（約2,618.4億台幣）的伊莉莎白·福爾摩斯（Elizabeth Anne Holmes），在眾多光環背後，如今卻遭美國證監會（Securities and Exchange Commission）起訴，因涉嫌「鉅額詐欺」投資人多達7億美元（約203.7億台幣）。

現年34歲的伊莉莎白，出生於華盛頓特區（Washington, D.C.），父母親是聯邦政府職員，在她9歲時，全家因工作變動搬家至德州。高中自學中文、並著迷於編程和C++語言的她，大學順利申請進入史丹佛大學（Stanford）化學工程系，並獲得校級獎學金資助。不過不滿足於此的伊莉莎白，於2004年退學、利用獎學金在加州帕羅奧多（Palo Alto）創立血液檢測公司Theranos。

年僅34歲的伊莉莎白·福爾摩斯，成為美國證監會眼中的「鉅額詐騙」犯。（圖/路透社）

伊莉莎白聲稱自己在新加坡對抗SARS期間得到靈感，研發出能測得數十種疾病的血液檢測方法，僅需從手指採集一、兩滴血液即可，且費用只要傳統檢測的 1/10，獲得矽谷眾多投資方的支持，讓Theranos的市價估值一度高達90億美元（約2,618.4億台幣），被《時代雜誌》提名為2015年百大最有影響力人物。包含沃爾瑪華頓家族（Walton family）、梅鐸（Rupert Murdoch）等名人，都曾是她的天使贊助者之一。

Enjoyed visiting Elizabeth Holmes @theranos lab last night & seeing their innovative blood test in action! #Theranos pic.twitter.com/O4Sk4bBqLH — John McCain (@SenJohnMcCain) 2015年10月15日

Woman by woman, we can help each other. #ironsisters #techwomen15 #theranos pic.twitter.com/MDCkjTlMf8 — Elizabeth Holmes (@eholmes2003) 2015年10月11日

但在媒體追查下，Theranos的牛皮遭戳破，公司所聲稱的高科技、或是與美國國防部的合作關係，都被踢爆與宣傳不符。2014年度告知投資者營收可達1億美元（約29.1億台幣），但實際收入卻僅有10萬美元（約291萬台幣），讓外界逐漸發現這場騙局。最終美國證監會介入，對於公司創辦人伊莉莎白與昔日戀人拉米希（Ramesh Balwani）提出告訴，認為Theranos存在誇大或謊報技術、商業模式和財務表現等行為，要求兩人必須歸還所有募來的7億美元（約203.7億台幣）。

"We can start to change the paradigm of women helping women." @eholmes2003 welcomes #techwomen15 #ironsisters pic.twitter.com/sxyEknPECm — Theranos (@theranos) 2015年10月10日

雖然與官方達成和解，但伊莉莎白必須繳納50萬美元（約1,457萬台幣）罰款，並遭禁止10年內在美國上市公司擔任高階管理職務，又一次讓昔日風光的「矽谷傳奇」蒙上一層陰影。

(中時電子報)