政院：對台31項措施 政府四大方向八大政策因應

2018年03月16日 15:33 中時 張理國

針對中共對台31項措施，行政院定調「名為惠台，實則利中」，並正名為「對台31項措施」，行政院副院長施俊吉表示，31項措施目的是從台灣引進技術、資本及人才，協助大陸解決經濟發展遭遇困難。政府則以「壯大台灣、無畏挑戰」回應，並提出四大方向及八大政策因應，善用優勢，自信面對。

施俊吉表示，中共31項措施中，屬既有措施者14項，擴張性措施者10項，新增者7項，可歸納為7類。政府將嚴肅面對，務實因應，涉及我國公權力之運作，對可能影響國家安全及傷害人民基本權益的措施，維持禁止，防止可能的負面衝擊及風險；屬於正常交流者，不會改變。

施俊吉以「壯大臺灣、無畏挑戰」報告回應中共對31項措施，其中指出，中國大陸磁吸我國各領域尖端人才，面對挑戰，無須畏懼。政府將以全方位的思考，從四大方向，推動八大強臺策略，以維持臺灣在全球供應鏈的優勢，並深化資本市場，優化就學就業環境完善留才攬才，建構友善投資及創新制度，擴大股市動能，並且強化文化影視產業。政府將在自由、民主、法治的基礎上，打造臺灣成為吸引全球頂尖人才的國家，厚植經濟實力，壯大臺灣。

行政院提出的壯大臺灣四大方向，包括優化就學就業強化留才攬才；維持臺灣在全球供應鏈的優勢；深化資本市場；強化文化影視產業。

而八大策略則包括提升學研人才獎勵；強化新創發展動能；強化員工獎酬工具；優化醫事人員工作環境；加強保護營業秘密；強化產業創新升級；擴大股市動能及國際能見度；加強發展影視產業。

施俊吉在結論中指出，台灣是主權獨立的國家，自由、民主、法治是核心價值，也是台灣的優勢，更是兩岸最大的差異。政府會致力維護經濟的自由開放以及保障人權的生活方式，因為我們相信，人才只有在自由開放的環境中，才能充份發揮其能量。兩岸之交流及合作，應立基於對等互惠，兩岸事務均應循雙方協商程序，方能確實保障兩岸人民權益。

施俊吉並說，陸委會將成立長期性專案小組，對中國大陸對台相關措施持續進行追蹤與研析，並定期向社會進行說明。另外，中國大陸應對台灣赴中的企業與個人，保障其投資權益，生命財產安全以及人身自由；政院也提醒國人旅居在外，要注意各該國在政治制度、社會環境中，所具有的不確定性及風險。

行政院表示，在國際競爭中，人才的跨國移動、企業的全球佈局，都是必然的趨勢，對所有國家來說，這是衝擊也是機會。台灣應該善用優勢，自信面對，積極行動，也請國人團結一致，壯大臺灣，無畏挑戰。

(中時)