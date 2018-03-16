籃球賽不想被強隊電 教練指示放水打假球

球員家長痛斥教練指導孩子打假球，並將比賽故意放水影片po網爆料。（王文吉翻攝）

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戰術考量？台中市國小籃球聯賽12至16日舉行，有家長爆料，南陽國小與大雅國小兩隊13日對戰，雙方為了迴避強隊，竟上演「放水」戲碼，還有選手「不小心」得分被教練罵，南陽國小甚至還幫對手投籃得分，最後小贏1球。校方坦言，教練做法確實不妥，教育局已處分兩位教練，禁止兩人帶球隊參賽1年。

爆料影片中，裁判吹哨宣布比賽開始，球員奮勇上籃得分，卻遭教練責罵，也有球員故意犯規，不斷拍手吸引裁判注意，過程中還出現雙方球員僵持，不斷傳球，沒有人願意進攻的局面，終場前教練甚至下令球員投自己隊的籃框，幫對手得分，因遲疑沒投進還被罵。

孩子在場上打假球，家長看得非常痛心，拍下怯戰影片，並爆料，賽程曝光後，這場比賽的勝出隊伍，將對戰去年冠軍，兩隊為了迴避，竟搶著「放水」。他表示，他花了好大的功夫校正小孩觀念，這些球員未來都要在體育界發光發熱，教育後進，會是什麼光景？

對此，南陽國小校長楊朝銘坦言，教練較年輕、經驗不足，以至於下達失當戰術。大雅國小校長林雅盛則歸咎於賽制問題。他校教練也緩頰表示，淘汰賽制中為避開遭遇強隊，基於戰術考量，常有故意輸球情形，因觀感不佳，一般會在賽前與隊員說明，以免造成反效果。

對於為人師表指導學生放水打假球，引發輿論撻伐，台中市教育局已對兩名教練祭出禁賽1年處分，另對參賽學生進行輔導。

(中時)

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