免費升等頭等艙 說出4個「關鍵字」成功率幾乎100％

2018年03月16日 14:44 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

你有跟航空公司「拗」過機票升等嗎？英國暢銷作家提莉（Tilly Bagshawe）透露，其實想要免費升等頭等艙可以不用「硬拗」，只要說出這幾個關鍵字，成功率幾乎是100%！

常到各國演講、身為「空中飛人」的提莉在接受媒體訪問時表示，雖然自己是航空公司的大戶，但要求免費升等仍常被打槍，直到她發現，只要向航空公司說出「收益管理（revenue management）」這幾個字，就有機會從經濟艙免費升等頭等艙。

提莉指出，「收益管理部門」就像是「飛行俱樂部的老闆」，負責確保每一趟飛行是否有達到效益，因此建議起飛前一天打電話到航空公司訂票處，禮貌詢問「請問收益管理部門有發佈哩程點數升等頭等艙的資訊嗎？」

接著可以請工作人員轉接收益管理部門，詢問什麼時候要發佈訊息？剩下幾個頭等艙位置？如果工作人員回答頭等艙位置有剩，就可以順勢問他「為什麼不釋出給乘客？」這時工作人員通常會釋出，如此一來就可以免費升等。

提莉說，根據她的經驗，覺得維珍航空(Virgin Atlantic Airways)成功升等機率較高，而根據《商業內幕》(Business Insider)報導，維珍航空發言人針對此事也給了肯定答覆，透露公司每年都會釋出數千個座位給飛行俱樂部會員。不過也有航空分析家提醒，這個方法只適用航空公司的「頂級客戶」，也就是說，首先你得是會員，還要有足夠的哩程點數才有用。

有網友回應「感覺被報導出來後就不會那麼容易成功了」、「非會員應該也只能得到呵呵」、「電話應該會被旅行社打爆吧？」也有網友說「感覺還是有機會升等，想試！」。

(中時電子報)