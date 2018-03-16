推動屯區市區化！大里運動中心動土

大里國民運動公園16日動土興建，盼打造台中運動城市。（林欣儀攝）

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大里國民運動中心16日動土興建，結合周邊公園與纖維工藝博物館，市府盼成為屯區市區化指標。（林欣儀攝）

打造台中運動城市，市府規劃在大里區興建全市第5座國民運動中心、預計109年3月完工，市長林佳龍16日主持動工儀式，他強調，運動中心緊鄰大里運動公園，未來盼與纖維工藝博物館、行政聯合服務中心等景點串聯，成為台中屯區市區化的重要指標。

林佳龍在台中市政府建設局長黃玉霖、立委何欣純與地方民代陪同下，為大里國民運動中心動土，場面熱鬧。建設局指出，這座運動中心為地下1層、地上7層建物，總計斥資4億620萬元興建，其中教育部體育署補助2億元，內部將設有室內溫水游泳池、綜合球場、羽球場及桌球場、體適能中心等設施。

台中市預計興建9座國民運動中心，目前朝馬、北區已啟用，南屯運動中心已完成驗收、南區也在興建中。林佳龍指出，大里國民運動中心是整體環境最好的場館，將成為運動中心加上公園的園區。何欣純認為，運動中心結合公園的工程完工後，可望媲美美國中央公園，幫助大里邁向中部地區首屈一指的城市。

林佳龍強調，大里區是全市第3大區，該園區落成後，配合鄰近規劃中的行政服務中心、纖維工藝博物館與軌道運輸串聯等交通設施，將成為市府打造屯區市區化的重要指標，可迎接縣市均衡發展的未來。

(中時)

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