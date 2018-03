上尉詩人詹姆仕布朗特 演唱會時間、地點更動

2018年03月16日 14:41 中時 潘鈺楨

上尉詩人詹姆仕布朗特(James Blunt)演唱會即將在台登場,因應政府彈性休假,3月31日週六為公告上班日,為了帶給大家更近距離的感覺互動,演唱會地點將更改為 「ATT Show Box」立方文創,演出場地依舊劃分為A, B, C, D四區,詳細入場資訊請注意KKTIX和搖滾帝國臉書及官網。演出時間改為20:00開演,原先購票歌迷只要持原購買票券就可以進場,不要再經過換票,請歌迷特別留意演出地點更改事宜與進場需知,相關訊息可以至KKTIX或搖滾帝國臉書查詢。

詹姆仕正在澳洲舉辦巡演,精彩的節目演出受到當地歌迷的熱烈回響,演唱到快歌興奮之處還跟現場樂迷玩起了人工波浪,讓現場的樂迷HIGH翻天。

對於即將到來的亞洲巡迴演出,詹姆仕相當期待,希望能夠趕快到台灣跟樂迷互動,提到台灣詹姆仕布朗特最難忘的是台灣的夜市小吃,希望這次來台灣能夠品嚐到夜市的特色美食,特別是想挑戰嘗試吃臭豆腐。

這次的「真情摯愛The Afterlove」亞洲巡迴演唱會,將帶來多首大家耳熟能詳的經典歌曲以及新歌,包括: YOU ARE BEAUTIFUL、1973、GOODBYE MY LOVE、BONFIRE HEART、DON’T GIVE ME THOSE EYES、MAKE ME BETTER….等。演唱會門票分為1800元、2600元、3600元、4600元,購票可以洽詢KKTIX或全家便利商店。

(中時)