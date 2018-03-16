上尉詩人詹姆仕布朗特 演唱會時間、地點更動

詹姆仕布朗特期待來台吃夜市。（搖滾帝國提供）

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上尉詩人詹姆仕布朗特（James Blunt）演唱會即將在台登場，因應政府彈性休假，3月31日週六為公告上班日，為了帶給大家更近距離的感覺互動，演唱會地點將更改為 「ATT Show Box」立方文創，演出場地依舊劃分為A, B, C, D四區，詳細入場資訊請注意KKTIX和搖滾帝國臉書及官網。演出時間改為20:00開演，原先購票歌迷只要持原購買票券就可以進場，不要再經過換票，請歌迷特別留意演出地點更改事宜與進場需知，相關訊息可以至KKTIX或搖滾帝國臉書查詢。

詹姆仕正在澳洲舉辦巡演，精彩的節目演出受到當地歌迷的熱烈回響，演唱到快歌興奮之處還跟現場樂迷玩起了人工波浪，讓現場的樂迷HIGH翻天。

對於即將到來的亞洲巡迴演出，詹姆仕相當期待，希望能夠趕快到台灣跟樂迷互動，提到台灣詹姆仕布朗特最難忘的是台灣的夜市小吃，希望這次來台灣能夠品嚐到夜市的特色美食，特別是想挑戰嘗試吃臭豆腐。

這次的「真情摯愛The Afterlove」亞洲巡迴演唱會，將帶來多首大家耳熟能詳的經典歌曲以及新歌，包括: YOU ARE BEAUTIFUL、1973、GOODBYE MY LOVE、BONFIRE HEART、DON’T GIVE ME THOSE EYES、MAKE ME BETTER….等。演唱會門票分為1800元、2600元、3600元、4600元，購票可以洽詢KKTIX或全家便利商店。

(中時)

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