防虐嬰！中市府力求托嬰中心裝設監視器100％

2018年03月16日 14:48 中時 盧金足

一名台中市民在《爆料公社》PO文表示，孩子在5個月大時，送到北區太原路上一家托嬰中心，因孩子哭鬧送醫發現全身多處骨折，還有腦震盪跡象，醫院一度發布病危通知，托嬰中心卻以「沒有監視器」推託。台中市政府社會局長呂建德16日表示，托嬰中心強制安裝監視器雖無法源依據，已對全市托嬰中心監視設備補助優先補助並鼓勵裝設，目前裝設比例達9成，台中市的政策方向就是要努力做到「百分百」。

社會局表示，這起發生在去年8月的托嬰中心男童受傷事件，到底是在家裡或在托嬰中心受傷仍為羅生門，目前已進入司法階段，由司法來釐清，社會局也在2017年9月針對該托嬰中心依兒少法裁罰6萬元，且該托嬰中心已裝設監視器

，複查合格。

社會局指出，這名男童雙手上肢與鎖骨受傷，調查時家長與托嬰中心各執一詞，家長稱在托嬰中心受傷，托嬰中心則說，男童到園時就發現手臂受傷，但當時並未即時告知家長，為釐清真相，社會局家防中心也補律師費用，由家長和托嬰中心在司法上找出事實。

針對這起男童疑受虐事件，民眾抱怨園次以「沒有監視器」卸責，希望台中市的托嬰中心能100％裝設監視器。

呂建德表示，托嬰中心強制安裝監視器目前雖無法源依據，中市府除了已函文爭取中央修法，更已對托嬰中心監視設備補助優先補助並鼓勵裝設，目前裝設比例達9成，台中市的政策方向就是要努力做到「百分百」。

呂建德強調，無論中央修法有無通過，台中市政府都會用行政手段全力達成。

(中時)