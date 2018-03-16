開南18周年校慶 熱舞演出精彩

2018年03月16日 15:09 中時 甘嘉雯

開南大學16日舉行18周年校慶活動。（甘嘉雯翻攝）

開南大學16日舉行18周年校慶活動。（甘嘉雯翻攝）

開南大學16日舉行18周年校慶活動。（甘嘉雯翻攝）

開南大學16日慶祝創校18周年生日，董事長顏文隆、創辦人林清波及校長梁榮輝與貴賓們一同歡慶學校生日，台上「開南人」推著時代巨輪，象徵傳承意味濃厚，開大熱舞社、啦啦隊，以及創意啦啦舞，同學盡情揮灑表演，展現了團體合作的默契。

顏文隆表示，當前全球教育及少子化競爭急迫，學校將面臨一長段崎嶇而吃力的「不穩定」道路，而如何在「不穩定」中求發展，就必須要發揮開南人的柔軟度，捨棄舒適，接受挑戰，要能從穩定中求發展，林清波則勉勵師生，18歲代表「轉大人」的新階段，大家要更加努力學習新知，面對外界挑戰。

梁榮輝表示，開南大學18歲的活力是蘊含開南商工百年歷史傳承學風，開南大學與桃園市持續在地化同盟，尤其在航空城與亞洲矽谷計畫，以及桃園捷運，學校都參與很多人力，支持桃園產業建設，落實「移地教學」課程，大量相關產學和實習經驗，讓學生走出自我校園的框架，到海外、到企業，增加無限寬廣的學習移動力。

獲得日本校際之王King of college2017國際熱舞比賽BREAKING組冠軍的開大熱舞社，中華民國大專校院2017學年度劍道錦標賽團體過關賽男生組冠軍的劍道社，2016學年度大專校院撞球錦標賽一般女生組9號球個人賽冠軍的羅涵菲，以及大專校院UBL棒球運動聯賽獲得全壘打獎的俎品辰等個人或團體得獎者，都獻上了榮耀。

(中時)