陸委會成立專案小組研析陸對台措施 政院允經費支持

2018年03月16日 15:34 工商 呂雪彗

行政院今天上午召開記者會，決定陸委會將成立長期性專案小組，對中國大陸對台相關措施持續進行追蹤與研析，並定期向社會說明。對此，行政院副院長施俊吉允諾，對大陸研究經費及大陸事務政院會匡列經費，追蹤大陸對台措施及可能的影響。

今年初傳出，經濟部大砍對其所屬財團法人委外研究大陸經費，陸委會也明顯縮水，如何寄望大陸對台措施長期追縱研究？施俊吉說，這項大陸對台31項措施，涉及16個部會參與，甚至涉及考試院考選部，政府有對大陸措施研究的能量，對陸委會專案小組及各部會研究經費，施俊吉承諾，政院一定支持匡列預算。

陸委會副主委林正義也表示，大陸也相當關心我方對惠台31項措施的反應，透過在大陸人士、學者，還派人到台灣了解，陸委會也將成立專案小組持續追蹤惠台31項措施後續影響。

他說，近期兩岸的溝通「大陸有時有回應、有時沒回應」，我方不希望兩岸關係有任何不穩定和不確定性，單邊溝通機制到目前為止都沒有放棄。

他強調，兩岸交流合作不會主動去改變現狀，但會去檢視大陸31項對台措施那有潛在可能會改變現狀，例如產業分工合作，第一條提到研發中心或區域總部希望台商設在大陸，這種有潛在改變過去數十年兩岸分工的機制，尤其自1990年代開始兩岸分工機制，這種不可被逆轉，台灣在高端、智慧、綠能必須比較領先的項目，若開放去大陸，我會憂慮產業分工是否會被逆轉。

(工商)