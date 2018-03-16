MLB》洋基新打線誰最強？美媒：桑契斯有望出線

2018年03月16日 15:08 中時電子報 蔡銘仁

洋基今年打線加入史坦頓(Giancarlo Stanton)，炮火兇猛至極，如果真要選出他們最強的打者，誰有可能出線？大聯盟官網記者霍契(Bryan Hoch)認為，桑契斯(Gary Sanchez)會是有力人選，洋基今(16日)熱身賽9比5擊敗海盜，桑契斯轟3分炮、單場貢獻5打點，春訓打擊率高達3成70！

史坦頓跟賈吉(Aaron Judge)擋在前，桑契斯相對關注度較低；不過，他連同今天，春訓出賽10場繳打擊率3成70、上壘率4成14、長打率7成78、3轟、9打點成績，讓人想不注意到他都不行。老將賈登納(Brett Gardner)直言，桑契斯簡直像是洋基陣中最有天賦的打者。

賈登納說，每個打者都有自己的本事，不必逐項拿出來比，但他認為桑契斯是最頂尖的，「他(桑契斯)非常恐怖，擁有獨樹一格的擊球技巧，幾乎是個完美的打者。」距離大聯盟開季還有大概兩周，霍契形容，桑契斯幾乎已經拿到25人名單的門票了。

桑契斯謙虛的說，整體感覺確實不錯，但還有很多工作得完成，包括得持續避免揮擊壞球，以及確保打擊時能把好球帶設定得更好。桑契斯雖攻擊端表現不錯，但蹲捕卻在3上二壘有人時，出現1次捕逸，讓海盜該局僅靠1次滾地球，就得到第3分。

儘管如此，洋基總教練波恩(Aaron Boone)給桑契斯蹲捕正面評價，「我沒有誇張，我覺得他(桑契斯)蹲得很棒，他今天是捕逸了，不過擋球、接球、引導投手及比賽，都做得不錯，我認為他保持不錯的狀態，準備迎接開季。」波恩認為，至少單看打擊，桑契斯已經準備好了。

桑契斯去年捕逸多達16次，追平聯盟單季最多捕逸紀錄，他也自知有這問題得改善，「我一直告訴自己『你能變得更好』，現在我擋球的感覺不錯，比去年感覺還好，但還有很多得改進的地方。」賈登納也替桑契斯護航，「我們都忘了，他(桑契斯)還只是個年輕小夥子。」

(中時電子報)