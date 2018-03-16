製造空汙 東億紙廠違建被強拆

豐原東億紙廠拒絕開門讓重機具進入，以程序不完備為由，與執法人員僵持近2小時。（王文吉攝）

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東億紙廠3度遭強制拆除違建，業者歸咎於檢舉達人抹黑造謠。（王文吉攝）
都發局派員爬上紙廠屋頂，拆除違法鐵皮建物。（王文吉攝）

豐原東億紙廠違建限期未拆，台中市都發局16日排定強制拆除，上午聯合相關單位前往執行，但業者見官員上門，拒絕開門讓重機具進入，還有員工在門口管制，要求出入人員必須簽名。業者以程序不完備為由，與執法人員僵持近2小時，最後都發局確認程序沒問題，並切斷水、電後，進場強制拆除，預估約需5個工作天完成。

都發局表示，該鐵皮違建位於豐原區水源段，屬都市計畫乙種工業區範圍內，現況作為東億紙廠倉庫及焚化爐遮蔽建物使用，因該建物未經申請建造違法擴建，且長期製造空汙，影響公共衛生，加上規模達1500平方公尺，違規情節重大，因此列入專案拆除。

經通知違建人限期今年1月拆除改善，但違建人並未理會，市府依排程於16日執行公權力強制拆除，出動大型吊車、燒切機、車輛等共5台各式機具及20名人員，現場指揮官按標準程序，確認外水、外電切斷後開始作業。

負責人員管制的員工向記者強調，今天工廠沒有運作，他們是自動自發來過濾進入工廠的閒雜人等。至於那些是違建？為什麼不願意自拆，員工表示，不知道，不要問我們，這沒什麼好說的。

至於東億的焚化爐經認定不屬建築法中規定的建築物，依法不列入拆除對象。但環保局指出，焚化爐因長期製造空汙，且設置在非合法工廠登記範圍內，雖通知業者應限期辦理工廠變更登記，載入合法範圍內，但業者遲未完成補正程序。環保局除連續裁罰，也請行政院環保署函文解釋，已認定焚化爐非法設置。

環保局已於日前依法撤銷許可證，要求停止焚化爐投料，同時持續複查確認焚化爐未運轉。未來也將不定期稽查，若東億在無操作許可證下仍違規操作焚化爐，將依法處罰，絕不寬貸。

(中時)

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