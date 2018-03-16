氣象網紅升任副局長 長官讚鄭明典學識淵博

氣象局科技中心主任鄭明典今天升任副局長。（本報資料照）

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中時電子報
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氣象網紅鄭明典傳出喜訊，確定升任中央氣象副局長！中央氣象局長葉天降今（16）日證實此事，科技中心主任鄭明典將接下副局長的懸缺。葉天降稱讚鄭明典學經歷俱佳，理論面知識淵博，他也期許鄭明典繼續發揮網紅影響力，將氣象知識普及廣大民眾。

氣象局今天發布人事訊息，原科技中心主任鄭明典升任副局長，人事命令昨天出爐，今天上午正式布達。鄭明典去年2月中旬請辭擔任7年多的預報中心主任一職，並轉任科技中心主任，1年多後再被擢升為副局長，目前氣象局有兩位副局長，另一位是張修武。

去年9月氣象局長辛在勤退休生效，暫由第一副局長葉天降代理，並於今年元月間真除；稍後第二副局長張修武轉任第一副局長，協助管理局本部各單位。第二副局長遺缺便由鄭明典升任，主要工作是管理外派單位，如地震測報中心等單位，以及所屬的駐外測站。

鄭明典在中央氣象局任職20餘年，民眾對他經營的臉書相當熟悉，目前有16萬3500名追隨者，是名副其實的網紅。許多媒體或民眾想了解氣象變化，習慣從他臉書上得到相關訊息，他總是用深入淺出的文字，詮釋艱澀的氣象學理，民眾觀測天象所拍奇景，也樂於分享到他的臉書。

葉天降表示，他很肯定鄭明典在臉書發揮影響力，幫氣象局作氣象宣導及提醒，不過，現在升任副局長將有不同的工作任務，期勉他仍繼續經營臉書，不過，在選擇題材多與局內其他單位溝通，同時言論也要更加謹慎，以免不必要的誤解。

鄭明典1980年台大大氣科學系畢業後，留學美國加州大學洛杉磯分校，於1987年獲得氣象學博士。1991年回台灣進中央氣象局，歷任氣象局資訊中心副主任、科技中心主任、氣象預報中心主任，去年2月他請辭預報中心主任，回任科技中心。他在氣象局多所歷練，資歷相當完整。

(中時電子報)

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