政院壯台4方向8策略 施俊吉解讀：至少15點是新的

2018年03月16日 15:36 中時 張理國

行政院洋洋灑灑提出壯大台灣的四大方向及八大策略共計39點內容，但記者會開完，連資深記者都感到好奇，「哪些策略是新的？」行政院副院長施俊吉歸納，今年開始至少有15點措施是新的。

施俊吉表示，在強化員工獎酬工具中，有2點是新的包括研修「產業創新條例」，將「員工獎酬股票」於取得當年度依時價計算500萬元限額內，放寬為可選擇「取得時市價」或「轉讓時市價」孰低課稅；企業為留才所需，提供員工獎酬之工具，例如庫藏股年限，課稅價格選擇權等規定，在不違反國際會計準則（IFRS)下，將盡量放寬。

施俊吉並說，優化醫事人員工作環境三3點內容都是新的，包括檢討我國急重症科別人力配置，並逐年檢討健保支付標準，推動分級醫療，強化醫療體系服務量能，改善執業環境；推動立法，要求醫療機構應提撥年度盈餘5％，改善醫事人員薪資給付及福利；完善醫療事故預防及處理，減輕醫療執業風險，讓醫事人員根留臺灣。

施俊吉認為，加強保護營業祕密4點內容也是新的，包括意圖在中國大陸、香港或澳門使用，而犯妨害營業秘密罪者，現行法已有加重其刑之規定。政府將積極嚴加查辦此類犯罪行為，保護我國企業的營業祕密，免遭不法外洩至中國大陸；為保障我國企業訴訟權益，將研擬修正營業秘密法，建立偵查中之「秘密保持令」制度，並增訂「違反秘密保持令罪」，以嚇阻此類妨害秘密罪之犯行；政府將推動加速此類妨害秘密罪的偵查與審理時程，以有效抑止此類犯罪行為；辦理企業對營業秘密的教育宣導，並輔導企業建置強化營業秘密的管理與保護機制。

在強化產業創新升級方面，施俊吉表示，補助企業購置智慧化機械設備及軟體，提升產業競爭優勢，讓企業根留臺灣，並帶動國內智慧機械產業之發展；以小國大戰略思維，積極協助產業與國際頂尖企業策略聯盟，擴大全球供應鏈優勢等2點內容也是新的。

最後，在擴大股市動能及國際能見度方面，施俊吉表示，提升IPO審查效率，將上市審查期間由8週縮短至6週，以簡化審查程序，並提前派員訪查，確保上市公司品質；推動多元上市，增列大型無獲利公司之上市條件，成立專責服務窗口輔導上市櫃；積極輔導臺灣上市公司之海外子公司回臺掛牌，擴大資本市場規模；推動30家公司納入MSCI成分股，以吸引更多國際資金。

施俊吉提出的15點內容，都是今年陸續將上路的措施，嚴格來講並不算回應對31項措施，但施自信滿滿，說壯大台灣四大面向、八大策略，不一定只針對31項措施，而是以宏觀眼光看台灣未來10年甚至20年台灣所將面臨的各種挑戰。

(中時)