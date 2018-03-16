批踢踢創辦人：不要再買挖礦機了

2018年03月16日 15:17 中時 徐養齡

參加清華創新競賽的清大學生陳淑梅（右起）、蔡佳洵、黃毓婷以「清一個，擂茶」為題，盼讓擂茶能和抹茶一樣廣受歡迎。（徐養齡翻攝）

PTT創辦人、微軟前人工智慧首席研發總監杜奕瑾16日勉勵創業者不要跟著大潮流走，專心走自己的路就會有獨家資料，更容易成功，近來比特幣重創，想藉此賺錢恐得不償失，「不要再買挖礦機了！」

清大16日舉辦第5屆「清華創業日」，參賽隊伍多達100隊，還有遠從印度、北京、泰國、香港來參加的海外團隊，清大特邀知名BBS站「PTT」創辦人以「鄉民智慧與AI創新」為題，為創業學生指點迷津。

杜奕瑾直言，「鄉民精神就是創業家精神」，有些人只會嘴砲，但有些鄉民就真的會動手執行，做出一些東西來，「你會發現他們做這些並不是為了薪水，只是好玩！」

杜奕瑾說，當你覺得創業所需的錢不夠、資源不夠、「你好大、我好怕」時，顯示你想進入的可能是個高度競爭的領域，如自動車、無人商店等，但他認為，創業並不一定要跟著國際大題目、跟著世界潮流走。

他分析，創業者可從解決身邊的問題開始，「你就會有別人沒有的資料，也更容易成功，不妨利用新的科技、找到新的問題、再做出新的東西來解決，新的商業模式就會自己找上你。

創業團隊中，參與清大學生蔡佳洵、陳淑梅、黃毓婷組成「清一個，擂茶」團隊，要重塑擂茶文化，打破許多人認為「擂茶只能用喝的」刻板印象，要開發擂茶產品及食譜，如擂茶土司、擂茶奶酪、擂茶牛奶，讓擂茶像抹茶一樣廣受歡迎。

(中時)