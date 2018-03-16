失業勞工子女就學補助申請 月底前截止

2018年03月16日 15:16 中時 洪安怡

為協助非自願離職失業勞工子女就學，勞動部每年舉辦「失業勞工子女就學補助」，上學期已發出5753萬元補助；106學年度第2學期受理期間從2月26日至3月27日，公立大專校院子女最高每學期可補助2萬2千元。

勞動部指出，非自願離職的失業勞工，只要失業期間1個月以上並經核付失業給付者，與配偶2016年綜合所得總額在148萬元以下，且至107年2月26日以前未請領勞保老年給付、未參加政府機關促進就業性質相關措施等，皆可申請。

「失業勞工子女就學補助」補助金額為就讀公立高中職子女每學期補助4000元，私立高中職子女每學期補助6000元，公立大專校院子女每學期補助12000元，私立大專校院子女每學期補助22000元。

此外，對於獨力負擔家計或子女有2人以上就讀大專校院的失業勞工，補助金額再加給2成；以同時有2名子女就讀私立大學為例，每名子女可獲得22000元再加2成的補助，合計52800元，但若失業勞工之子女已免學費者，不得再申請本就學補助。

依據勞動部福祉司統計，上學期共有2305位勞工申請補助，共發放5753萬元給2854名勞工就學子女。勞動部指出，本補助申請一律採掛號郵寄方式，有需求者自即日起至3月27日止，可向各地方政府、勞動部勞動力發展署各分署就業中心、勞保局及各辦事處，及勞動部一樓等地點索取。

(中時)