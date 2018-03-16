台灣美女棋士黑嘉嘉 於日本世界女子圍棋賽摘銀

台灣棋士黑嘉嘉7段16日在東京日本棋院舉行的「扇興杯世界女子圍棋最強戰」贏得亞軍。(黃菁菁攝)

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台灣棋士黑嘉嘉7段16日在東京日本棋院舉行的「扇興杯世界女子圍棋最強戰」贏得亞軍。(黃菁菁攝)
台灣棋士黑嘉嘉7段16日在東京日本棋院舉行的「扇興杯世界女子圍棋最強戰」決賽中輸給大陸強敵於之瑩，贏得亞軍。(黃菁菁攝)
台灣棋士黑嘉嘉7段16日在東京日本棋院舉行的「扇興杯世界女子圍棋最強戰」決賽中輸給大陸強敵於之瑩，贏得亞軍。(黃菁菁攝)

台灣7段棋士黑嘉嘉16日在日本首次舉辦的世界女子圍棋賽「扇興杯世界女子圍棋最強戰」決賽中，輸給大陸棋士於之瑩6段，最後贏得亞軍。比賽期間身體不適的黑嘉嘉表示，「這次進決賽其實很意外，還能拿到亞軍，覺得很開心。」

黑嘉嘉持黑子在125手時，因超時負輸掉決賽。被問到敗因時，黑嘉嘉表示，「 中間有一步棋，就是點33走得有點過早，後來全盤變得很薄，就不太好下。」、「我對日文的反應本來就比較慢，加上當時正在算，按下去時，按得有點慢。」

對於連續3天比賽的感想，黑嘉嘉表示，「我最近身體不是很好，所以連續下3天且中間不封盤，還是蠻辛苦的。」、「但是，上次進女子世界大賽的決賽到現在好像已有7、8年了，所以這次能進決賽，還是覺得蠻開心的。」

被問及對日本棋士的評價時，她表示，「我比較常跟謝依旻姐姐和藤澤里菜下棋，世界賽偏向比較快的，大概2小時，日本國內賽是比較慢的賽制，這方面可能對日本棋手來講，下世界賽時可能會比較辛苦。」

台灣棋王周俊勳對黑嘉嘉這次的表現表示，「她超時被判負，當時的局面已經不好下了。但她這次表現得非常好，前兩盤贏了日本優秀的棋士，只是決賽這盤比較可惜，對手是當今中國女子棋士第1人，於之瑩現在狀況非常好，因此下起來比較辛苦，也可說雖敗猶榮。」

這次棋賽是從14日起，在日本棋院東京本院進行3天賽程，由來自日本、南韓、大陸、歐洲、台灣的8位選手以淘汰賽的方式進行。黑嘉嘉在前兩盤的比賽中，先後打敗牛榮子和藤澤里菜。於之瑩則先後打敗謝依旻和南韓選手崔精。

第1名的選手可獲得獎金1,000萬日圓，第2名300萬日圓，第3名200萬日圓，第4名100萬日圓。

(中時)

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