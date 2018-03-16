中和納骨堂春祭法會24日登場　減香不減心意

新北市中和區納骨堂春祭大典將於3月24日上午8時在中和納骨堂舉行，上午9時進行公祭典禮。（葉書宏翻攝）

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新北市中和區納骨堂春祭大典將於3月24日上午8時在中和納骨堂舉行，上午9時進行公祭典禮。（葉書宏翻攝）
新北市中和區納骨堂春祭大典將於3月24日上午8時在中和納骨堂舉行，上午9時進行公祭典禮。（葉書宏翻攝）

新北市中和區納骨堂春祭大典將於3月24日上午8時在中和納骨堂舉行，上午9時進行公祭典禮。祭典當日延聘會開法師主壇，恭誦「地藏菩薩本願經」超薦先靈，現場並有服務人員協助家屬塔位查詢、聯絡資訊更新及開櫃位等服務。

當天興南路3段實施交通管制禁止車輛進入，中和區公所於上午7時至下午3時30分在捷運南勢角站、興南路2段399巷口（新巴士停車場）及興南路2段399巷臨39號停車場設有接駁車站，返程最後一班車時間為下午4時30分，民眾可善加利用大眾交通運輸工具或免費接駁專車服務

中和區公所表示，為響應環保政策，倡導焚香減量及紙錢集中，環保亦達追思之意，會場並設有紙錢集中車，提供紙錢集中焚燒服務。

此外，新北市政府民政局生命終章網站規劃有「新北市電子追思祭拜網路平台」推廣節能環保的電子網路追思、祭拜，旨在服務不克前往納骨塔祭拜之市民，同時可紓解法會祭典龐大人潮並兼顧節能減碳經濟效益，提供民眾便利性與科技新知的另類選擇。

新北市電子追思祭拜網路平台：

申請資格：凡參加環保植存、聯合海葬、晉置公立納骨塔及樹林國軍忠靈祠等亡者之家屬及親友。

操作簡便：進入新北市民政局官方網站首頁右上方依序點選【生命終章】→【線上祭拜】→【進入首頁】→【選擇選項】→【輸入帳號、密碼】→再依網頁指示操作執行即可，或電洽中和區納骨堂2946-1153洽詢。

(中時)

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