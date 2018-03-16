小火鍋怎麼吃最賺？超霸氣菜單曝光 網友看完全跪了

微涼的天氣，用便宜的價格就能吃到熱呼呼的火鍋，實在享受，不過相對用料較少的小火鍋，要怎麼樣才能吃飽呢？(本報系資料照)

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中時電子報
文／樂時尚 廖宇綺、編輯

平價小火鍋是許多小資族的最愛，尤其是在冷冷的冬天，用便宜的價格就能吃到熱呼呼的火鍋，實在享受，不過相對用料較少的小火鍋，要怎麼樣才能吃飽呢？有網友就在PTT上發文，透露自己吃小火鍋的一套SOP，從火鍋上來前的10分鐘準備，到吃後結束拿冰淇淋，一一寫出步驟，讓其他網友們看完直呼佩服，但這樣的吃法似乎也不是人人受得了。

◎小火鍋送來前：通常在點完餐到小火鍋送來前，有大約10分鐘的空檔，要做的事情是...

1.喝杯飲料

2.裝好醬料

3.喝杯飲料

4.吃兩球冰淇淋

飯不要現在裝，不然這種天氣飯很快就會冷掉，醬料也不要裝太多，因為等一下還要調整。

◎小火鍋送來後：通常送來後還要讓它煮一下，煮的時候可以...

1.喝杯飲料

2.去盛飯

3.沾點醬料，扒兩口飯試試

4.醬料不合就調整醬料並回到步驟三

5.喝杯飲料

6.再吃兩球冰淇淋

這個階段主要在測試白飯跟醬料的適性，以達到最好的用餐效果，白飯記得要盛好盛滿。

◎小火鍋煮好後：小火鍋煮好後當然就是開吃了，這裡的步驟大概是...

1.倒杯飲料

2.確認飯量，不夠就先去補到滿

3.一個料扒兩口飯加一口飲料

4.飯跟飲料不夠就去裝

5.吃完料的湯加進飯裡，至少可以再吃一碗

6.吃完再去喝一杯飲料

6.開始狂吃冰淇淋

7.吃飽走人

(中時電子報)

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