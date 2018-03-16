家扶傳愛永續服務 扶幼館動土邁向新里程碑

台灣家扶基金會「扶幼館」16日舉行動土典禮，預定2020年完工啟用。（盧金足攝）

友善列印
中時
「扶幼館」的興建，象徵家扶基金會服務發展邁向新的里程碑最好的見證。（盧金足攝）
家扶執行長何素秋表示，家扶基金會在台深耕已68年，已翻轉超過52萬名國內外貧困弱勢孩子的生命。（盧金足攝）

象徵家扶基金會精神堡壘的「扶幼館」16日舉行動土典禮，由家扶董事長趙犁民、執行長何素秋與眾多來賓一起持鏟動土，家扶已幫助超過52萬名國內外貧困弱勢孩子的生命，今天興建「扶幼館」，將成弱勢家庭與兒童「第二個家」，預定2020年完工啟用。

「扶幼館」坐落於家扶會本部舊址民權路辦公室側邊，基地面積雖然不大但考量緊鄰舊辦公室之便利性，新舊大樓的整體規劃設計，將可發揮更好的空間運用之效。

歷年來服務方案的多元發展，各項服務及人力均大幅成長，加上本會以紮根台灣、接軌國際的業務推展，發展社會企業設立幸福小舖實體店鋪、全年度逾百場的專業訓練場地、包含提供給扶助家長的技職方案訓練，會史文物資料典藏等，實迫切需要一棟屬於家扶基金會會本部的代表性建築，「扶幼館」的興建，做為台灣深具指標意義的社福機構。

為扶幼館動土典禮祝福禱告的高臨榮牧師，1963年四歲時，便因父親過世與其他四個兄弟姊妹成為家扶大同育幼院照顧的孩子，一直到高中三年級，母親也在院內擔任保育員25年之久。

現於台中浸信宣道會松竹教會擔任牧師的高臨榮牧師說，大同育幼院是一個有愛、有信仰的地方，幼年體弱多病的他，曾因罹患腦膜炎無法說話、行走，被認定無法救活，但因院內老師的悉心照顧，讓他奇蹟式地痊癒。

如今走上傳道之路，成為用生命影響生命的傳愛者，大同育幼院的成長過程，影響不可謂不深。高臨榮牧師說，今日回來為扶幼館動土典禮祝福禱告意義深遠，期盼扶幼館圓滿順利、繼續延續傳愛。

動土奠基儀式，家扶董事長趙犁民提到，家扶在台灣深耕68年，源於美國傳教士無私的愛心，奠基於全體工作人員的熱忱，加上所有認養人、捐款人的支持與肯定，才能讓各項服務工作發揮效能，創造許多兒福工作的里程碑。

家扶執行長何素秋表示，每一個家扶中心辦公室，背後都有動人的故事，家扶基金會會本部的「扶幼館」也是如此，草創時期3名員工以牧師住家為起點，兢兢業業的努力，走過國外援助邁向自立的階段，進而扶助國外兒童設置國外家扶中心，68年承載了許多對弱勢家庭與兒童的使命。

「扶幼館」的興建，象徵家扶基金會服務發展邁向新的里程碑最好的見證，秉持「哪裡有需要，家扶就在哪裡！」之精神，以「品質、創新、延伸」為三大目標繼續深耕努力。

台灣家扶基金會感謝社會各界為扶幼館動土典禮獻上祝福，每一鏟都是種下關懷與希望的種子，也是台灣兒童福利服務工作承先啟後的百年大計。

(中時)

小火鍋怎麼吃最賺？超霸氣菜單曝… 永和長春老人健康會深耕地方　邀…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。