家扶傳愛永續服務 扶幼館動土邁向新里程碑

2018年03月16日 15:23 中時 盧金足

「扶幼館」的興建，象徵家扶基金會服務發展邁向新的里程碑最好的見證。（盧金足攝）

家扶執行長何素秋表示，家扶基金會在台深耕已68年，已翻轉超過52萬名國內外貧困弱勢孩子的生命。（盧金足攝）

象徵家扶基金會精神堡壘的「扶幼館」16日舉行動土典禮，由家扶董事長趙犁民、執行長何素秋與眾多來賓一起持鏟動土，家扶已幫助超過52萬名國內外貧困弱勢孩子的生命，今天興建「扶幼館」，將成弱勢家庭與兒童「第二個家」，預定2020年完工啟用。

「扶幼館」坐落於家扶會本部舊址民權路辦公室側邊，基地面積雖然不大但考量緊鄰舊辦公室之便利性，新舊大樓的整體規劃設計，將可發揮更好的空間運用之效。

歷年來服務方案的多元發展，各項服務及人力均大幅成長，加上本會以紮根台灣、接軌國際的業務推展，發展社會企業設立幸福小舖實體店鋪、全年度逾百場的專業訓練場地、包含提供給扶助家長的技職方案訓練，會史文物資料典藏等，實迫切需要一棟屬於家扶基金會會本部的代表性建築，「扶幼館」的興建，做為台灣深具指標意義的社福機構。

為扶幼館動土典禮祝福禱告的高臨榮牧師，1963年四歲時，便因父親過世與其他四個兄弟姊妹成為家扶大同育幼院照顧的孩子，一直到高中三年級，母親也在院內擔任保育員25年之久。

現於台中浸信宣道會松竹教會擔任牧師的高臨榮牧師說，大同育幼院是一個有愛、有信仰的地方，幼年體弱多病的他，曾因罹患腦膜炎無法說話、行走，被認定無法救活，但因院內老師的悉心照顧，讓他奇蹟式地痊癒。

如今走上傳道之路，成為用生命影響生命的傳愛者，大同育幼院的成長過程，影響不可謂不深。高臨榮牧師說，今日回來為扶幼館動土典禮祝福禱告意義深遠，期盼扶幼館圓滿順利、繼續延續傳愛。

動土奠基儀式，家扶董事長趙犁民提到，家扶在台灣深耕68年，源於美國傳教士無私的愛心，奠基於全體工作人員的熱忱，加上所有認養人、捐款人的支持與肯定，才能讓各項服務工作發揮效能，創造許多兒福工作的里程碑。

家扶執行長何素秋表示，每一個家扶中心辦公室，背後都有動人的故事，家扶基金會會本部的「扶幼館」也是如此，草創時期3名員工以牧師住家為起點，兢兢業業的努力，走過國外援助邁向自立的階段，進而扶助國外兒童設置國外家扶中心，68年承載了許多對弱勢家庭與兒童的使命。

「扶幼館」的興建，象徵家扶基金會服務發展邁向新的里程碑最好的見證，秉持「哪裡有需要，家扶就在哪裡！」之精神，以「品質、創新、延伸」為三大目標繼續深耕努力。

台灣家扶基金會感謝社會各界為扶幼館動土典禮獻上祝福，每一鏟都是種下關懷與希望的種子，也是台灣兒童福利服務工作承先啟後的百年大計。

(中時)