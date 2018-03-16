強化災害應變處理能力 新店颱洪防汛演練逼真

2018年03月16日 15:30 中時 葉書宏

新北市新店區公所為提升災防各單位協調合作，強化新店區災害應變處理能力，今（16日）於廣興地區舉行「颱洪疏散撤離收容暨前進指揮所演練」。（葉書宏翻攝）

新北市新店區公所為提升災防各單位協調合作，強化新店區災害應變處理能力，今（16日）於廣興地區舉行「颱洪疏散撤離收容暨前進指揮所演練」。（葉書宏翻攝）

新北市新店區公所為提升災防各單位協調合作，強化新店區災害應變處理能力，今（16日）於廣興地區舉行「颱洪疏散撤離收容暨前進指揮所演練」。（葉書宏翻攝）

新北市新店區公所為提升災防各單位協調合作，強化新店區災害應變處理能力，今（16日）於廣興地區舉行「颱洪疏散撤離收容暨前進指揮所演練」，演練項目包含「居民疏散撤離」、「封橋及道路搶通」、「民生管線搶修、供給」、「收容中心安置」、「新店區前進指揮所開設」等共計13項，參演單位確實且逼真演練，期盼有效減少災害對民眾的損失與傷害。

新店區長林煌源表示，針對防災工作，應以料敵從寬、禦敵從嚴的態度面對，現今災害應變，不再是單一部門能完全處理，需有賴各單位間的通力合作與資源結合，甚至是公、私部門的攜手合作。

演練結合廣興里、消防局第四大隊、新店分局、龜山派出所、新店衛生所、新店區清潔隊、台電、中華電信、欣欣瓦斯、台北自來水事業處、屈尺國小、國軍、新店區後備軍人、大新店有線電視、新唐城有線電視、年度搶救災合約廠商等16個單位外，更納入廣興里水災自主防災社區、志工、義工、替代役男，及新店公所與裕隆集團合作之企業防災車輛模擬演練災害狀況。

參與演練的新店區廣興里水災自主防災社區表示，透過演練可提升整個社區的防災意識，並且將平時防災知識落實於實務中，民眾也體會到防災除了工程硬體配合外，自主軟體防災觀念更不可或缺。新店區公所期望藉由這次演練，強化新店區災害應變處置能力，以保障民眾生命及財產安全。

(中時)