羅生門！ 家長控虐嬰命危 園方反控威脅燒托嬰中心

蔡姓男子在《爆料公社》爆料指稱，托嬰中心疑似施虐讓兒子多處骨折與腦震盪命危住入加護病房。（張妍溱翻攝自爆料公社）

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台中市北區太原路一家托嬰中心傳疑似嬰兒受虐事件，蔡姓男嬰父親15日在《爆料公社》爆料，去年兒子多處骨折及腦震盪病危進加護病房懷疑遭人施虐，園長16日出面澄清說，當時男嬰離開托育中心無任何異狀不可能施虐並反控對方揚言燒托嬰中心向警方報案，受傷儼然成為羅生門，全案已進入司法調查釐清。

蔡姓男嬰父親指出，去年8月9日與妻子一同下班去接當時5個月大的兒子，妻子一抱起兒子就不停哭鬧，經送醫檢查發現全身多處骨折；迄今已7個多月，兒子骨折外傷還未完全痊癒當時腦震盪命危住進加護病房治療，做家長的相當心疼，更擔心兒子未來是否留下後遺症。

蔡姓男嬰父親曾質問托嬰中心，為何男嬰會發生骨折及腦震盪一事，要求看監視器錄影，得到的結過卻是「沒有畫面」，這樣的答案讓他懷疑推卸責任，也亟呼政府應重視並修法強制托嬰中心全面裝設監視器不要再有類似的案件發生。

「有監視器沒畫面！」余姓負責人表示，園方於去年8月完成裝置監視器，但當時因監視器軟體無法升級沒錄到畫面；她指出，全案已經進入司法程序，蔡父在檢察官偵訊時，也說小孩子離開托嬰中心後，曾帶去逛街幾個鐘頭，當時的保母也跟蔡姓家與檢察官解釋說明。

余姓負責人說，當天孩子離開托嬰中心時並無異狀，隔日家長才告知孩子出現症狀，究竟孩子如何受傷須透過司法調查釐清責任歸屬；她也反控，事後男嬰的家屬3人來質問還威脅要燒掉托嬰中心才報警提告。

(中時)

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