餐飲業起薪淪末段班 17年主管嘆：新鮮人腦中只有加班費

2018年03月16日 15:57 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

在一份將近30萬的有效樣本中，都顯示餐飲旅遊業的起薪已經連續3年淪為末段班，僅有2萬8587元，一名年資將近20年的資深主管感嘆，直說大環境改變，年輕人大部分都是被動學習，對工時更是無法妥協，「本職學能一代不如一代，師徒制已經不適用也違法了」。

根據《信傳媒》報導，現年32歲的資深主管黃先生在年少時就投入餐飲業，從第一線做起，到現在經過17年了，已經是連鎖餐飲業的副理，管理7家分店，還要負責展店、招募和培訓新進人員，年薪已經晉升為百萬一族，但對於餐飲業現狀相當感嘆。

黃先生表示，可能是少子化的關係，現在的新鮮人都被家裡保護得很好，導致『媽寶』暴增，對未來毫無規劃，覺得過一天是一天，都是被動式學習。黃先生說：「過去十多年來，本職學能落差太大，以前扎實許多」，他提到以前跟著前輩在外場學習，光是替客戶點餐的考試，就可以從晚上10點考到凌晨2點，花了4個小時也沒人說話，但現在考試才過半小時，新鮮人就開始不斷問說「加班費、公司如何補償」的問題，根本沒有那種學習的心態。

黃先生更說，過去主管一個眼神，大家都知道事情不妙，皮會立刻繃緊，把事情做好回報，但現在年輕人常常在下班前10分鐘就在等打卡，事情沒做完好像也不在乎...。

黃先生提到，自己當年看著店長月領20萬，覺得非常羨慕，也讓自己立志要達到那個高度，所以努力學習精進自己，一步一步往上爬，也遇過多次例如停電、政府稽查等危機，每一次度過後都會去請教前輩們是否有更周全的應對方式，就這樣從外場服務生升上組長、主任道現在是副理。他說自己因為對餐飲業有熱忱，所以剛開始的起薪低、工時長也不以為意，持續學習著。

黃先生最後語重心長地說，如果用如今的眼光檢視，或許他會被認為很「奴」，勞權淪喪，但人生是自己的，果實自己栽培自己吃，滋味如何只有自己清楚。

(中時電子報)