因應對台31項措施 陸委會將成立專案小組追蹤研析

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行政院回應中共對台31項措施，確定將由陸委會成立常設性「專案小組」，就中國大陸對台相關措施持續進行追蹤與研析，未來可能由陸委會主委陳明通親自召集，國安會也不排除參與，行政院副院長施俊吉表示，因應中共對策措施，這次有共16個部會參與，甚至跨院際連考選部都有與會。據悉，16個部會都可能參與專案小組。

陸委會副主委林正義則透露，228中共公布對台31項措施後，急欲了解台灣的回應，曾兵分三路，透過中大陸、海外、甚至派人來台想要了解31項措施回應。

至於後續有關31項措施，是否需要兩岸溝通，林正義說，2016年新政府上任以來，持續「單邊溝通機制」，雖然有時中共沒有回應，但單邊溝通不會放棄，與對岸的溝通，也有很多是透過空中進行，包括行政院的記者會也是表達立場。

林正義說，陸委會後續要建立定期追蹤機制，不僅是追蹤31項而已，還包括台商登陸失敗案例，台灣民眾登陸產生人身自由堪憂等問題，以及中國大陸資金進入台灣，想要進行銀行聯貸等失敗案例都是追蹤範圍。

林正義並說，陸委會主委陳明通雖然19日才就任，但這段期間都了解31項措施及細節，未來的專案小組將是常設性質，因涵蓋面廣，要對中共聽其言、觀其行，其中陸委會最關切的，是中國大陸雖有發展機會，但同樣也有高風險，風險涉及意見表達自由及人身自由。

因應陸委會未來的大陸工作，行政院副院長施俊吉也承諾，行政院將匡列對大陸研究的預算，以確保陸委會能追蹤大陸對台措施及影響。

(中時)

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