反對興建雙溪水庫 「大佛普拉斯」配樂林生祥唱給你聽

林生祥演唱電影《大佛普拉斯》片尾曲〈有無〉，道出社會底層的無奈。

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中時電子報
劉峻谷
林生祥昨一舉拿下最佳原創電影音樂和最佳原創電影歌曲兩個獎，一臉喜悅。

明天(17日)下午二時，馬獎亮眼電影「大佛普拉斯」配樂，唱紅片尾曲「有無」的音樂人林生祥、歌手陳明章和巴奈、黃瑋傑、藍呂等人，將在新北市雙溪區渡船頭公園參反對興建雙溪水庫的「為土地河流唱歌」音樂會。

丁蘭谷是雙溪水庫預定地。(摘自為土地河流歌唱官網 吳杉榮／攝影)

林生祥曾獲七座金曲獎，也曾為反對美濃水庫奔走，寫歌曲表達反對心聲，因此支援雙溪居民反對興建雙溪水庫。雙溪區子弟呂明鎮，有感於家鄉這場美事，邀請音樂創作朋友藍毅恆合作寫了一首「雙溪尚水」共襄盛舉。

反對雙溪水庫自救會指出，雙溪丁蘭谷，是雙溪水庫預定地，水庫對當地的生態破壞程度高，有誘發地震或潰堤的危險，居民將被迫面臨遷離世居地或放棄正在耕種之農地。

反對雙溪水庫自救會表示，雙溪水庫案倘若二階環評過關，最快將於民國108年正式動工，居民不只將失去雙溪八景之一丁子蘭溪，詩人之鄉的雙溪也會因水庫而受到波及改變。

自救會說，為了不該讓珍愛鄉土的聲音被淹沒，自救與曾經同樣面臨水庫興建威脅的美濃愛鄉協進會及環境權保障基金會連手，並響應3月14日國際河流行動日的精神，在雙溪辦一場為土地‧河流歌唱音樂會，希望這裡的好山好水能繼續留存，讓丁蘭谷保持原貌，河流能繼續自然流著。

1997年3月14日，20個國家的人民代表齊聚巴西，舉行「第一屆受水庫危害者國際會議」，發表了庫里替巴宣言(Declaration of Curitiba)，並將314當天制定為保護河流與反對水壩的國際行動日(International Day of Action for Rivers）。

到了這一天，各地的人會為河流做些事，為的是希望能鼓勵人們為保護河流發聲，例如：多了解我們的水是怎麼來的，為河流請命保存自然生存環境。

(中時電子報)

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