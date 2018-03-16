共創綠能願景！KAZ社長鈴木和男到台中分享企業經營

KAZ顧問公司社長鈴木和男到台中市，分享企業經營，交流台日理念共創綠能願景。（盧金足翻攝）

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近年氣候變遷，綠色議題成為全球關注的焦點。（盧金足翻攝）

近年氣候變遷，綠色議題成為全球關注的焦點，透過政府與民間共同努力，將循環經濟導入創新商業模式，提昇綠色效益，邁向永續循環經濟。日本台灣交流協會及經濟部中小企業處透過日本一般財團法人海外產業人才育成協會（AOTS），聘請前富士全錄事業部長，現任KAZ顧問公司社長鈴木和男講授「節能減碳CSR/CSV之企業經營」系列課程，16日於台中市塑膠工業技術發展中心舉行，希望學習日本企業成功案例，帶動及提升中市企業競爭力。

為期兩天的「節能減碳‧CSR/CSV之企業經營」系列課程，由日本AOTS委由台灣國際工商經營研究社全國聯合會與經濟部中小企業處共同主辦，社長鈴木和男分享內容針對節能減碳下的企業經營理念，以及環境友好型企業經營，並針對CSR（企業社會責任）、CSV（創造共享價值）提出日本企業成功案例，提供台灣中小企業建議。

台中市政府經濟發展局副局長李逸安受邀出席系列課程，希望籍由政府與企業間合作，共同響應節能減碳，善盡企業社會責任，朝永續節能、循環經濟等政策理念邁進。

李逸安表示，市府配合中央節電政策，針對台中市服務業、住宅及政府機關部門等，辦理各項節電活動，包含集合式住宅節能補助及設備汰換補助，除了補助之外，為宣導永續發展理念，市府辦理各項節電講習課程、志工培訓，並積極深入校園及社區，向學童及市民推廣節電觀念，期待市民能共同響應節電政策，形塑節能的風氣。

經發局指出，為使台中市邁向低碳城市，市府積極推動太陽光電發電系統等再生能源設置，105年依「台中市發展低碳城市自治條例」規定，分三期公告用電量月均800瓩以上家戶，要求自公告日起3年內完成裝設用電量10%的再生能源系統。

經發局進一步指出，市府今年也提出570萬元預算，針對家戶部門設置太陽能版給予補助，希望拋磚引玉，促進綠能發展，並帶領台中朝智慧、低碳、節能城市願景邁進。

(中時)

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