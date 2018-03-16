台漁船向中國求援？漁業署：勿以訛傳訛

2018年03月16日 16:20 中時 洪安怡

近日由大陸媒體曝光一段影片，內容描述疑似有台灣漁船至釣魚台附近海域向大陸求援，引發釣魚台主權討論。漁業署回應，該署監控中心今年迄今並未接獲漁船求援通知，據瞭解，該影片於前年即出現在媒體報導，並非近期發生，要大家勿以訛傳訛。

根據影片畫面，有疑似台灣漁船呼叫廣州台，詢問釣魚台海域是否為大陸的管轄範圍，對方回答「是的沒錯」，台漁船又問「台?船在釣魚台海域可否請求大陸支援」，對方表示「不管你在任何海域發生什麼事，都可以呼叫廣州台」；之後該艘疑似台灣漁民在影片中表示「阿陸仔也在這，阿本仔就不敢來」、「這是敵人還是朋友」。

漁業署指出，依據漁業署監控中心訊息，今年迄今未接獲任何漁船求援通知，有漁民指出，該影片於前年即出現在媒體報導，去年亦上傳網路，並非近期發生，請勿以訛傳訛。

漁業署副署長林國平說，《台日漁業協議》從2013年4月實施，只要排除對方法令適用海域的範圍內，海巡署都會提供協助，至於部分爭議領土如釣魚台等，外圍海域我國漁船還是可以作業，倘若遇到騷擾，當然還是可以向我國請求協助。

至於我國漁船在釣魚台和廣州台求援，是否涉及違法問題？林國平說，該影片難辨真偽，漁船通訊地點是不是真的在釣魚台附近也不知道，有很多不清楚的地方，因此難以判別是否有違法情事，也希望大家不要去臆測這個問題。

(中時)