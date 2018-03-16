偏鄉圖書館整建啟用 吳敏濟牽線捐購書基金

2018年03月16日 16:26 中時 王文吉

偏鄉學校圖書館升級，頗有誠品風格，每到下課時間，借書人潮絡繹不絕。（王文吉攝）

大安國中圖書室建置多媒體設備，讓教學成效明顯提昇。（王文吉攝）

位處偏鄉的大安國中圖書室設備老舊，市議員吳敏濟向市府爭取458萬元整建，新圖書室啟用後，下課時間借書人潮絡繹不絕，教師使用圖書室的數位設備輔助上課，也很受學生歡迎。16日上午吳敏濟與大甲扶輪社社友共同捐贈10萬元購書基金，更令學校師生感動不已。

大安國中舊圖書室空間狹小、書籍老舊，以傳統書櫃陳設，與現在誠品級的圖書室有很大差別。有學生每節下課就來「泡」圖書室，坐在舒服的沙發上閱讀，同聲聲讚「想不到上學也可以如此享受。」學生施翔彬說，學校每月都讓同學提建議書單，讓人更想來看書挖寶。

表演藝術課張雅涵老師在圖書室上課，她利用多媒體設備，指導學生操作樂器「搖竹」，一開始從大螢幕上觀摩印尼樂曲《鳳頭鸚鵡》，學生們現學現賣，演奏得有板有眼。張雅涵表示，圖書室的空間和設備讓學生更專心，師生互動更好，學習成效明顯提昇。

校長國立民表示，該校近年來在吳敏濟議員協助下，包括PU跑道、球場、體育館及飲水設備等硬體方面有很大改善，圖書室也在半年內就整建完成，非常感謝大甲扶輪社慷慨解囊，捐贈購書基金，讓全體教師教學上更有信心。

吳敏濟表示，偏鄉學校學生外流問題嚴重，加上少子化衝擊，學生數不斷減少，辦學很辛苦。大安國中近年在校長和老師共同努力之下，已經扭轉趨勢，現在軟硬體設備跟上市區學校，學生不必舟車勞頓跨學區就讀了。

(中時)