員警逮毒蟲遭衝撞流血 仍奮不顧身追緝

2018年03月16日 16:26 中時 吳敏菁

員警使用破窗尾蓋擊破車窗，張嫌驚醒、心虛自知不法，竟駕車衝撞巡邏車和員警後，往北逃逸。（吳敏菁翻攝）

車內取出毒品。（吳敏菁翻攝）

中寮派出所副所長李明輝、警員曾淵宏、蔡鈞亮15日晚間巡邏，奮不顧身追緝，和美警分局表揚。（吳敏菁翻攝），為了阻攔張嫌逃逸

和美警分局15日晚上22時20分巡邏和美鎮靖東路後方，發現小客車停在路旁，形跡可疑，男子昏睡駕駛座，警敲車窗，張嫌心虛竟發動引擎，員警擊破車窗要阻攔，張嫌卻仍猛踩油門，暴衝疾行，造成員警流血受傷，奮不顧身追緝，在防汛道路旁發現該車，車內有安非他命、海洛因等毒品。

中寮派出所副所長李明輝、警員曾淵宏、蔡鈞亮15日晚間巡邏，為了阻攔張嫌逃逸

，李、蔡兩員使用破窗尾蓋擊破車窗，張嫌驚醒、心虛自知不法，竟駕車衝撞巡邏車和員警後，往北逃逸。

警方展開追緝，嗣後於防汛道路旁發現該車，張嫌棄車逃逸無蹤，警方在該犯案車輛中發現安非他命3小包、海洛因3小包、殘渣袋、注射針筒、吸食器等犯罪物品，和美分局已掌握張嫌身分，正積極查緝追捕中。

警員蔡鈞亮才24歲，今年初才剛分發到中寮派出所，目前仍在實務訓練期間，盡職的他，拚勁十足，受傷且血流不止，仍奮不顧身追緝犯嫌，對受傷的部分渾然不覺，事後警方立即通報消防隊救護車送往彰化基督教醫院治療，無名指縫2針。

和美局長林順家及分局長邱紹雄知悉同仁受傷甚為關心，立即前往探視慰問，對於同仁執勤認真表示肯定，另對同仁因公受傷特表慰勉之意，並祝福蔡員早日康復。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品!

(中時)